Bạn đọc

Liên danh Lưu Trường - Đại Việt: 'Công thức' mới để thắng thầu tại Gò Vấp?

Một gói thầu cải tạo hẻm hơn 7,7 tỷ đồng tại Gò Vấp vừa về tay một liên danh lạ mà quen. Sự kết hợp giữa một nhà thầu xây lắp và một "ông lớn" ngành tư vấn đang hé lộ một chiến lược đấu thầu đáng chú ý.

Hải Nam - Lam Thy

Ngày 25/07/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực quận Gò Vấp đã ký Quyết định số 19/QĐ-BQLKVGV(0424), phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 417 Quang Trung". Vượt qua hai đối thủ khác, Liên danh Công ty TNHH Lưu Trường - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt đã được xướng tên với giá trúng thầu 7.744.952.442 đồng.

qd.jpg
Nguồn: MSC

Đây là một kết quả không quá bất ngờ nếu nhìn vào Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0624/BCĐG-HQ-2025 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân lập. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai thành viên trong liên danh lại mở ra một câu chuyện đáng suy ngẫm về các chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp hiện nay.

Cuộc đua "hai chọi một"

Theo Biên bản mở thầu ngày 19/06/2025, gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500257704 thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu. Ngoài liên danh thắng thầu, hai cái tên còn lại là Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân (giá dự thầu 8.200.296.626 đồng) và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (giá dự thầu 8.299.743.519 đồng).

Tuy nhiên, cuộc đua nhanh chóng trở thành "hai chọi một". Theo Báo cáo đánh giá, Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân đã bị loại thẳng từ vòng năng lực và kinh nghiệm. Đơn vị tư vấn chỉ ra hàng loạt thiếu sót nghiêm trọng trong hồ sơ của nhà thầu này: từ việc không chứng minh được hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt thiếu chứng chỉ, cho đến thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu. Với một hồ sơ yếu kém như vậy, việc Phú Tân bị đánh giá "Không Đạt" là điều tất yếu.

bcdg.jpg
Nguồn: MSC

Cuộc cạnh tranh còn lại diễn ra giữa Liên danh Lưu Trường - Đại Việt và Công ty CTGT Sài Gòn. Cả hai đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật. Tuy nhiên, với giá dự thầu thấp hơn đáng kể, Liên danh Lưu Trường - Đại Việt đã được xếp hạng 1 và giành chiến thắng cuối cùng.

"Người quen" Gò Vấp và "ông lớn" ngành nước

Chiến thắng của liên danh này không phải là ngẫu nhiên. Nó đến từ sự cộng hưởng sức mạnh của hai thành viên với những thế mạnh rất riêng.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Lưu Trường (MST: 0306056810, Giám đốc Trần Kỳ Nam), một cái tên không hề xa lạ với các gói thầu tại quận Gò Vấp. Dữ liệu cho thấy đây là một nhà thầu tích cực tham gia các dự án trên địa bàn, có kinh nghiệm thi công thực tế.

Trong khi đó, thành viên phụ lại là một thế lực đáng gờm trong một lĩnh vực khác: Công ty CP ĐTPT Nước và Môi trường Đại Việt (MST: 0305022713, Giám đốc Lê Minh Lâm). Đây được xem là một "ông lớn" trong mảng tư vấn chuyên ngành cấp thoát nước tại TP.HCM, với lịch sử trúng thầu dày đặc tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO).

Việc một chuyên gia tư vấn "lấn sân" sang lĩnh vực xây lắp thông qua hình thức liên danh là một bước đi chiến lược. Họ không chỉ đóng góp năng lực tài chính mà còn mang đến sự am hiểu sâu sắc về chủ đầu tư và các quy trình, thủ tục - một lợi thế vô hình nhưng cực kỳ quan trọng.

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân nhận định: "Việc các công ty tư vấn liên danh với các đơn vị xây lắp đang trở thành một xu hướng. Đây là một chiến lược khôn ngoan. Công ty tư vấn mang đến mối quan hệ, sự thấu hiểu chủ đầu tư và năng lực làm hồ sơ bài bản. Công ty xây lắp mang đến kinh nghiệm thi công thực địa. Khi kết hợp, họ tạo ra một hồ sơ dự thầu mạnh về mọi mặt, có sức cạnh tranh rất cao."

Sự kết hợp giữa một "người quen" địa bàn và một "kẻ mạnh" trong lĩnh vực chuyên ngành đã tạo nên một "công thức" chiến thắng hiệu quả cho gói thầu tại Gò Vấp. Nhưng năng lực thực sự và lịch sử đấu thầu của hai thành viên này ấn tượng đến mức nào?

(Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục làm rõ trong kỳ 2: Chân dung đối lập của hai thành viên liên danh: "Bá chủ" ngành nước và nhà thầu "phong độ thất thường").

#Liên danh Lưu Trường - Đại Việt #đấu thầu xây lắp Gò Vấp #Công ty TNHH Lưu Trường #Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt #Gò Vấp #đấu thầu

