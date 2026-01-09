Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong cơ ngơi 50.000m2 của Vân Trang lung linh đón Tết

Bất động sản

Bên trong cơ ngơi 50.000m2 của Vân Trang lung linh đón Tết

Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, cơ ngơi 50.000m2 của Vân Trang ở Đồng Tháp rực rỡ với gam màu đỏ, vàng chủ đạo.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau thời gian bận rộn với lịch trình nghệ thuật, diễn viên Vân Trang dành thời gian trở về cơ ngơi rộng 50.000m2 tại Đồng Tháp (trước kia là Tiền Giang). Ảnh: FBNV
Sau thời gian bận rộn với lịch trình nghệ thuật, diễn viên Vân Trang dành thời gian trở về cơ ngơi rộng 50.000m2 tại Đồng Tháp (trước kia là Tiền Giang). Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên tự tay chăm chút từng gốc cây, kẽ lá để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên tự tay chăm chút từng gốc cây, kẽ lá để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: FBNV
Dù sở hữu villa hoành tráng nhưng Vân Trang không mua sắm lãng phí mà chủ yếu tận dụng các món đồ của mùa cũ và biến tấu theo những cách mới lạ. Ảnh: FBNV
Dù sở hữu villa hoành tráng nhưng Vân Trang không mua sắm lãng phí mà chủ yếu tận dụng các món đồ của mùa cũ và biến tấu theo những cách mới lạ. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên còn tự tay làm các món đồ treo theo xu hướng, biến nguyên liệu bình dị trở nên sang trọng. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên còn tự tay làm các món đồ treo theo xu hướng, biến nguyên liệu bình dị trở nên sang trọng. Ảnh: FBNV
Vân Trang treo đèn lồng rực rỡ, căn chỉnh dải lụa đỏ. Ảnh: FBNV
Vân Trang treo đèn lồng rực rỡ, căn chỉnh dải lụa đỏ. Ảnh: FBNV
Từng món đồ trang trí cũ đều được nữ diễn viên thổi hồn mới. Ảnh: FBNV
Từng món đồ trang trí cũ đều được nữ diễn viên thổi hồn mới. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi của Vân Trang gây ấn tượng với phong cách farmstay, sử dụng chất liệu gỗ, tre, nứa chủ đạo, tạo cảm giác như những ngôi nhà xưa ở Nam Bộ. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi của Vân Trang gây ấn tượng với phong cách farmstay, sử dụng chất liệu gỗ, tre, nứa chủ đạo, tạo cảm giác như những ngôi nhà xưa ở Nam Bộ. Ảnh: FBNV
Đèn vàng, đỏ đan xen cùng biểu tượng khung trăng tạo khung cảnh lãng mạn. Ảnh: FBNV
Đèn vàng, đỏ đan xen cùng biểu tượng khung trăng tạo khung cảnh lãng mạn. Ảnh: FBNV
Cổng vào cũng được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: FBNV
Cổng vào cũng được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: FBNV
Dọc lối vào cổng được chăng dây lấp lánh, huyền ảo. Ảnh: FBNV
Dọc lối vào cổng được chăng dây lấp lánh, huyền ảo. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Trang trí Tết truyền thống #Biến tấu đồ cũ thành mới #Phong cách farmstay Nam Bộ #Lễ hội đèn lồng và ánh sáng #Cơ ngơi đón Tết của Vân Trang #biệt thự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT