Công ty HPCONS trúng gói thầu hơn 11 tỷ ở Cần Giờ: Vì sao chỉ "một mình một ngựa"?

Gói thầu tại xã đảo Thạnh An do Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty HPCONS tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm so với dự toán chỉ 0,26%.

Công ty TNHH HPCONS vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 11,1 tỷ đồng tại Cần Giờ trong một kịch bản "một mình một ngựa", tiếp tục nối dài chuỗi thành công của doanh nghiệp này tại các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 30/QĐ-QLDA được ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (viết tắt: Ban QLDA Cần Giờ) ký lúc 15:47 ngày 22/07/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500300091-00) thuộc dự án Hệ thống trữ nước sạch tại khu vực trung tâm xã Thạnh An đã được phê duyệt.

Trích 1 phần Quyết định số 30/QĐ-QLDA (Nguồn: MSC)

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH HPCONS (viết tắt: HPCONS), có mã số thuế 0311842640, địa chỉ tại Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh cũ, do ông Nguyễn Đình Nguyên làm Giám đốc. Giá trúng thầu của HPCONS là 11.150.140.928 VND.

Soi hồ sơ đánh giá: Kịch bản một nhà thầu

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An (viết tắt: Cát An) lập, gói thầu này chỉ có duy nhất HPCONS nộp hồ sơ tham dự.

Quá trình đánh giá diễn ra khá thuận lợi khi báo cáo xác nhận HPCONS đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Đáng chú ý, trong suốt quá trình đánh giá, bên mời thầu đã không cần yêu cầu HPCONS bổ sung hay làm rõ bất kỳ nội dung nào trong hồ sơ dự thầu. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HPCONS, hoặc các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu được đưa ra rất phù hợp với năng lực của nhà thầu này.

Kết quả, với việc là nhà thầu duy nhất và đáp ứng mọi yêu cầu, HPCONS dễ dàng được đề nghị trúng thầu. Mức giá trúng thầu của HPCONS cực kỳ sát với giá dự toán của gói thầu được duyệt (11.178.690.615 VND). Mức chênh lệch chỉ là 28.549.687 VND, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,26%.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Theo quy định của Luật Đấu thầu, việc chỉ có một nhà thầu tham gia không phải là tình huống hiếm gặp và pháp luật có quy định để xử lý. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, bên mời thầu vẫn phải tiến hành mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đó. Nhà thầu sẽ được xem xét, đề nghị trúng thầu nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vấn đề cốt lõi là quá trình lập hồ sơ mời thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác”.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng các gói thầu tại cùng một địa bàn, do cùng một chủ đầu tư và một đơn vị tư vấn mời thầu, dù đúng quy định, vẫn đặt ra những câu hỏi về việc tối ưu hóa tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho nguồn vốn ngân sách nhà nước.