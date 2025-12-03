Hà Nội

Hồ sơ đấu thầu 2025 của Giáo dục Cửu Long: Tỷ lệ trúng thầu cao và bài toán hiệu quả kinh tế [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu trên 55% trong năm 2025, Giáo dục Cửu Long đang có một năm hoạt động sôi nổi. Tuy nhiên, các chỉ số về tiết kiệm ngân sách và tần suất trúng thầu tại các "mối quen" đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 được xem là một năm "bội thu" của Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Cửu Long trên mặt trận đấu thầu công. Các số liệu thống kê cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, nhưng khi hệ thống hóa các con số này, những quy luật và tần suất trúng thầu tại các chủ đầu tư cụ thể bắt đầu lộ diện.

Tỷ lệ trúng thầu vượt trội năm 2025

Tính đến tháng 11/2025, Giáo dục Cửu Long đã tham gia dự thầu 18 gói thầu trên cả nước. Kết quả ghi nhận được là hết sức khả quan: Trúng 10 gói và trượt 8 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt 55,56%.

Con số này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ trúng thầu trung bình trong toàn bộ lịch sử hoạt động của công ty (khoảng 38,32%). Điều này cho thấy sự tập trung nguồn lực và chiến lược đấu thầu hiệu quả của Giáo dục Cửu Long trong năm nay, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như Vĩnh Long.

Phân tích hiệu quả kinh tế tại các gói thầu Cầu Ngang

Một điểm nhấn trong hồ sơ của nhà thầu này là việc trúng liên tiếp hai gói thầu lớn tại Vĩnh Long vào tháng 8/2025, khi liên danh với Công ty TNHH Nam Chi. Việc phân tích tỷ lệ tiết kiệm tại đây cung cấp cái nhìn rõ hơn về hiệu quả kinh tế của các gói thầu.

3.png
Một điểm nhấn trong hồ sơ của nhà thầu Giáo dục Cửu Long là việc trúng liên tiếp hai gói thầu lớn tại Vĩnh Long vào tháng 8/2025. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Gói thầu số 07 (Cầu Ngang 01), do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 776/QĐ-SGDĐT ngày 08/08/2025. Giá gói thầu được phê duyệt (dựa trên dữ liệu phân tích) là 14.634.004.000 đồng. Liên danh Nam Chi - Cửu Long trúng thầu với giá 13.778.840.692 đồng. Gói thầu này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 855.163.308 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,84%.

Tương tự, tại Gói thầu số 08 (Cầu Ngang 02), theo Quyết định số 777/QĐ-SGDĐT. Giá gói thầu là 14.401.029.000 đồng. Liên danh trúng thầu với giá 13.549.376.197 đồng. Mức tiết kiệm đạt 851.652.803 đồng, tương đương tỷ lệ 5,91%.

Mức tiết kiệm dao động gần 6% là một chỉ số tương đối khả quan nếu so sánh với thực trạng nhiều gói thầu đấu thầu công hiện nay chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm "rất thấp" (dưới 1%).

Tuy nhiên, để đánh giá liệu mức tiết kiệm này đã thực sự tối ưu hay chưa, cần xem xét nhiều yếu tố khác.

Bình luận về vấn đề này, Chuyên gia Đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Tỷ lệ tiết kiệm là một thước đo quan trọng, nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vào con số phần trăm tổng thể để kết luận ngay về tính hiệu quả kinh tế. Để đánh giá chính xác, cần phải đi sâu vào chi tiết đơn giá của từng hạng mục thiết bị trúng thầu so với giá thị trường tại thời điểm đó."

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm: "Vấn đề cốt lõi là liệu giá dự toán ban đầu đã được xây dựng sát với thực tế hay chưa? Nếu giá dự toán bị đẩy lên cao thông qua các chứng thư thẩm định giá thiếu khách quan, thì việc nhà thầu giảm giá 5-6% vẫn chưa chắc đã mang lại hiệu quả thực sự. Ngược lại, cũng cần giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa. Các quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC đã hướng dẫn chi tiết về việc quản lý tài chính và đảm bảo chất lượng trong mua sắm công. Vai trò của tổ chuyên gia và sự giám sát trong khâu nghiệm thu là cực kỳ quan trọng để đảm bảo 'tiền nào của nấy'".

Tần suất trúng thầu tại các Bên mời thầu "quen mặt"

Phân tích dữ liệu năm 2025 cũng cho thấy sự tập trung cao độ của Giáo dục Cửu Long tại một số Bên mời thầu (BMT) cụ thể.

Nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Trúc Xanh Việt Nam. Trong năm 2025, Giáo dục Cửu Long tham gia 2 gói thầu do đơn vị này mời thầu và trúng cả 2 (tỷ lệ 100%), với tổng giá trị ấn tượng 42.842.496.000 đồng (hai gói thầu tại Châu Thành và Trà Cú).

Một đối tác quan trọng khác là Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng. Trong năm 2025, Giáo dục Cửu Long đã tham gia nhiều gói thầu do đơn vị này mời thầu, trúng 2 gói lớn tại Cầu Ngang (tổng giá trị hơn 27,3 tỷ đồng). Tính trong toàn bộ lịch sử, nhà thầu này đã trúng 7/12 gói tại đây.

Sự lặp lại trong mối quan hệ giữa nhà thầu và các BMT cụ thể, cùng với tỷ lệ trúng thầu cao tại các đơn vị này, là một đặc điểm thường thấy trong đấu thầu công. Mặc dù điều này không đồng nghĩa với việc có tiêu cực, nhưng nó đòi hỏi một cơ chế giám sát minh bạch hơn để đảm bảo sự công bằng cho các nhà thầu khác cùng tham gia.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Giải mã hệ sinh thái liên danh và các mối quan hệ của Giáo dục Cửu Long

#Giáo dục Cửu Long #đấu thầu 2025 #hiệu quả kinh tế #tỷ lệ trúng thầu #tiết kiệm ngân sách #bối cảnh đấu thầu

