Chân dung hai nhà thầu trong Liên danh vừa thắng thầu tại Phú Mỹ [Kỳ 2]

Cả Công ty Đại Thành và Công ty Châu Thành đều sở hữu lịch sử đấu thầu dày đặc với hàng chục gói thầu xây lắp quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông và Đô thị Châu Thành (Mã số doanh nghiệp 3502106848) có trụ sở tại TP HCM, được thành lập từ năm 2012 và do ông Trần Nguyên Duân làm Giám đốc. Tính đến tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 21 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 273 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Châu Thành cho thấy sự hiện diện dày đặc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ. Thống kê lịch sử cho thấy đơn vị này đã tham gia 6 gói thầu do Ban này mời thầu và trúng tới 4 gói, đạt tổng giá trị hơn 15,5 tỷ đồng.

12.jpg
Nguồn MSC

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đại Thành (Mã số doanh nghiệp 3502270125) cũng có trụ sở tại TP HCM, do ông Lê Đức Diễn làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu khá ấn tượng, tham gia 32 gói thầu và đã trúng tới 19 gói.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hai doanh nghiệp này không chỉ là đối tác liên danh tại dự án Sân vận động xã Châu Pha mà còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các gói thầu khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Cụ thể, hai đơn vị này từng liên danh thắng thầu tại các gói xây lắp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa.

Bên cạnh đó, dữ liệu còn ghi nhận mối quan hệ đối đầu thường xuyên với các "đối thủ" quen thuộc. Đơn cử như Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc đã từng đấu với Công ty Châu Thành trong 9 gói thầu và đấu với Công ty Đại Thành trong 5 gói thầu. Điều thú vị là các bên thường xuyên thay đổi vai trò giữa liên danh và đối đầu tại các gói thầu khác nhau trong cùng một khu vực địa lý.

Việc các nhóm nhà thầu thường xuyên xuất hiện trong cùng một hệ sinh thái đấu thầu đặt ra câu hỏi về tính đa dạng và sự tham gia của các nhân tố mới nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh cao nhất cho ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Ý kiến chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế qua con số tiết kiệm 18% tại dự án Sân vận động xã Châu Pha

#nhà thầu #Phú Mỹ #liên danh #đấu thầu #xây dựng #Bà Rịa-Vũng Tàu

