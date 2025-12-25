Năng lực của bộ đôi nhà thầu Toàn Thắng và Hoàng Gia tại Cần Thơ [Kỳ 2]

Hai doanh nghiệp vừa trúng thầu tại quận Thốt Nốt đều có lịch sử đấu thầu dày dạn với hàng trăm gói thầu tại khu vực ĐBSCL.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hai thành viên trong liên danh vừa trúng thầu tại dự án Trường THCS Thốt Nốt đều là những doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại TP Cần Thơ và có bề dày hoạt động hơn một thập kỷ.

Thành viên đứng đầu liên danh, Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại dịch vụ Toàn Thắng, được thành lập từ tháng 6/2011, có trụ sở tại TP Cần Thơ. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 13 gói thầu, trong đó trúng 10 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 225 tỷ đồng.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt là "khách hàng" thân thiết của Công ty Toàn Thắng. Trong số 4 gói thầu từng tham gia tại đây, doanh nghiệp đã giành chiến thắng 3 gói. Một số dự án đáng chú ý có thể kể đến như thi công khối hiệu bộ, lớp học trường học với giá trị hàng chục tỷ đồng vào các năm 2019 và 2020.

Thành viên còn lại, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia (trụ sở tại TP Cần Thơ), có quy mô hoạt động rộng hơn đáng kể. Doanh nghiệp thành lập năm 2013 này đã từng tham gia tới 213 gói thầu trên khắp cả nước, trúng 78 gói với tổng giá trị hơn 261 tỷ đồng.

Địa bàn "sân nhà" của Công ty Hoàng Gia tập trung mạnh tại TP Cần Thơ với 192 gói thầu đã tham gia. Đơn vị này thường xuyên góp mặt tại các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn mời thầu (tham gia 22 gói, trúng 10 gói) hay Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Tiến Vinh (tham gia 18 gói).

Dưới góc độ chuyên gia đấu thầu, ông Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc các nhà thầu địa phương am hiểu địa bàn, có năng lực thiết bị sẵn có thường có lợi thế trong việc tối ưu hóa chi phí dự thầu. Tuy nhiên, việc trúng thầu tập trung tại một số ít chủ đầu tư cũng là yếu tố cần được cơ quan quản lý theo dõi để đảm bảo tính khách quan và cơ hội bình đẳng cho các nhà thầu mới".

Đáng chú ý, trong năm 2025, Công ty Hoàng Gia đang thể hiện sức bền đáng nể khi tham gia 17 gói thầu và đã kịp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của 7 dự án. Sự kết hợp giữa một đơn vị có tỷ lệ trúng thầu cao tại chỗ (Toàn Thắng) và một đơn vị có kinh nghiệm chinh chiến dày dạn (Hoàng Gia) đã tạo nên sức mạnh giúp liên danh này vượt qua các đối thủ nặng ký khác.

