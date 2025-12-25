Phường Tân Hiệp, TP HCM: Nhà thầu Trường Sơn liên tiếp trúng thầu sát nút [Kỳ 1]

Dù chỉ số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức "nhỏ giọt", Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu xây lắp tại Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp.

Ngày 18/12/2025, UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 2587/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây lắp, thuộc dự án Xây dựng hoa viên Đại đoàn kết khu phố Tân Bình, khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (gọi tắt là Công ty Trường Sơn).

Quyết định số 2587/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Nguồn: MSC

Tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt"

Theo hồ sơ, Gói thầu số 04 có giá dự toán là 2.286.867.901 đồng. Công ty Trường Sơn trúng thầu với giá 2.251.242.668 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 35,6 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 1,55%.

Đáng chú ý, đây không phải là gói thầu duy nhất Công ty Trường Sơn trúng thầu tại chủ đầu tư này với tỷ lệ tiết kiệm thấp. Trước đó chỉ 5 ngày, vào ngày 13/12/2025, đơn vị này cũng được ghi nhận trúng một gói thầu xây lắp khác tại phường Tân Hiệp với vai trò liên danh, trị giá hơn 6,5 tỷ đồng. Việc liên tiếp trúng các gói thầu sát nút tại cùng một địa phương trong thời gian ngắn đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại đây.

Đối thủ trượt thầu vì lý do "quen thuộc"

Tại Gói thầu số 04, có hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Tư vấn Thi công Xây dựng Hoàng Đức đã bị loại. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 65/2025/BCĐG-PN ngày 15/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Quản lý Dự án Phương Nam, nhà thầu Hoàng Đức bị loại với lý do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Việc các nhà thầu đối thủ thường xuyên bị loại ở các bước đánh giá kỹ thuật hoặc tính hợp lệ của hồ sơ, tạo điều kiện cho một nhà thầu "quen mặt" duy nhất vượt qua vòng tài chính với giá sát nút là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng soi chiếu kỹ lưỡng theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025.

Góc nhìn từ chuyên gia và pháp lý

Phân tích về hiện tượng trúng thầu sát nút và dày đặc, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm dưới 2%, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc lập dự toán và quy trình đánh giá hồ sơ để đảm bảo không có sự ưu ái hay dàn xếp".

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng, việc nhà thầu thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu tại một địa bàn cần phải được kiểm tra nghiêm ngặt về năng lực huy động nhân sự và thiết bị. "Nếu các thiết bị chủ chốt hoặc nhân sự chủ chốt bị trùng lặp giữa các gói thầu đang triển khai song song, điều này vi phạm quy định về năng lực thực hiện và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tiến độ công trình", ông Việt nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý về sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025, Luật sư Dương Minh Tâm lưu ý các đơn vị chủ đầu tư tại TP HCM cần tuân thủ nghiêm ngặt thẩm quyền phê duyệt và quy trình lưu trữ hồ sơ theo quy định mới để tránh các sai sót về thủ tục hành chính trong bối cảnh luật pháp có nhiều cập nhật.

Năng lực của nhà thầu Trường Sơn

Công ty Trường Sơn có trụ sở tại số 278/14 Lạc Long Quân, Phường Thủ Dầu Một, TP HCM. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng các gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại các phường trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc trúng thầu "dày đặc" tại phường Tân Hiệp vào giai đoạn cuối năm 2025 đặt ra câu hỏi về việc phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng thời hạn 70 ngày như cam kết trong hợp đồng.

[Kỳ 2:] Năng lực thực hiện của nhà thầu Trường Sơn: Có hay không việc trùng lặp nhân sự, thiết bị?