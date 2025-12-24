Hà Nội

Bạn đọc

Hồ sơ năng lực Công ty Đức Nguyên: Trúng 8/9 gói thầu năm 2025 tại Đồng Nai [Kỳ 2]

Không chỉ trúng gói thầu hơn 10 tỷ đồng tại Bình Long, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên còn sở hữu "bảng vàng" thành tích đáng nể với tỷ lệ trúng thầu gần 90% trong năm 2025, trở thành cái tên "nhẵn mặt" tại nhiều chủ đầu tư.

Nhờ biên tập mở rộng tít và sapo

Liên tiếp trúng thầu trên "sân nhà"

Thành viên đứng đầu liên danh trúng gói thầu 10,7 tỷ đồng tại phường Bình Long vừa qua là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên (Mã số doanh nghiệp: 3801050985). Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai (theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập), do ông Lê Phước Lành làm người đại diện pháp luật.

Theo thống kê dữ liệu đấu thầu, trong năm 2025, Đức Nguyên đã thể hiện năng lực "săn" gói thầu đáng kinh ngạc. Cụ thể, tính đến giữa tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 9 gói thầu và được công bố trúng thầu 8 gói, tỷ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 88,8%.

Điểm lại một số gói thầu tiêu biểu trong năm 2025 của Đức Nguyên:

  • Trúng gói thầu "Xây dựng + Thiết bị" do Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức mời thầu (hình thức chỉ định thầu rút gọn).
  • Trúng gói thầu "Sửa chữa Trung tâm Y tế khu vực Đồng Phú" do Trung tâm Y tế khu vực Đồng Phú mời thầu.
  • Trúng gói thầu tư vấn tại Phòng Kinh tế xã Tân Tiến.
  • Đặc biệt, nhà thầu này có mối quan hệ "hợp tác" khá thường xuyên với Ban Quản lý vườn Quốc gia Bù Gia Mập khi trúng liên tiếp 5 gói thầu (tư vấn, thiết kế) tại đơn vị này trong năm 2024-2025.

Năng lực thực sự thế nào?

Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế. Liệu với số lượng công việc lớn như vậy, Đức Nguyên có đảm bảo được nhân sự, máy móc, thiết bị để triển khai đồng loạt các dự án đúng tiến độ và chất lượng cam kết?

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15, quy định rất chặt chẽ về việc kê khai nhân sự, thiết bị chủ chốt. Một nhân sự chủ chốt không được phép kê khai cho nhiều gói thầu có thời gian thực hiện trùng lặp nếu không đảm bảo thời gian làm việc. Cơ quan chức năng cần rà soát kỹ việc huy động nguồn lực của các nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn để tránh tình trạng 'bán thầu' hoặc thi công cầm chừng."

Việc Đức Nguyên thường xuyên trúng thầu tại các đơn vị quen thuộc, cộng với tình trạng thiếu vắng đối thủ cạnh tranh tại các gói thầu tham gia (như gói thầu tại phường Bình Long), khiến dư luận đặt nghi vấn về tính minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng cho các doanh nghiệp khác.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục phân tích về đối tác liên danh của Đức Nguyên và vai trò của đơn vị tư vấn trong kỳ tiếp theo.

Công ty Trương Vương: Thắng thầu tuyệt đối 100% và trách nhiệm của đơn vị tư vấn [Kỳ 3]



Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

