Công ty Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang được chỉ định thầu gói thiết bị tại Phú Quốc [Kỳ 1]

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc đã lựa chọn Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị với giá trúng hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 18/04/2025, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc đã ký Quyết định số 1351/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo các phòng ban và chỉnh trang đô thị. Dự án này có tổng mức đầu tư là 12.102.959.880 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, nhằm mục tiêu khắc phục tình trạng xuống cấp của Nhà thiếu nhi, sân vận động và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ người dân địa phương.

Trong cơ cấu chi phí của dự án, chi phí thiết bị được phê duyệt là 1.562.761.080 đồng. Đến ngày 04/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc ký Quyết định số 156/QĐ-BQL phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó Gói thầu số 08: Thiết bị có giá gói thầu được xác định là 1.083.583.440 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này được tổ chức theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào Quý IV năm 2025.

Kết quả, tại Quyết định số 279/QĐ-BQL ngày 09/12/2025, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (có trụ sở chính tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đã chính thức được phê duyệt trúng Gói thầu số 08. Giá trúng thầu là 1.024.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT). Thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Phân tích dữ liệu cho thấy, so với giá dự toán gói thầu được duyệt, tỷ lệ giảm thầu (tiết kiệm) của gói thầu này chỉ ở mức tương đương 5%. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (và Nghị định 214 năm 2025) cần đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về tính cấp bách hoặc các trường hợp đặc thù. Khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt ngưỡng trung bình, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu "tối ưu nhất" về cả năng lực và kinh tế là vô cùng quan trọng.

