Nhà thầu Trường Sa và chuỗi thắng thầu "ấn tượng" tại TKV [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Trường Sa đã thể hiện năng lực đáng nể khi tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói. Đáng chú ý, tại Than Cao Sơn, nhà thầu này duy trì tỷ lệ trúng thầu 100%.

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa (Công ty Trường Sa) sau gói thầu tiết kiệm thấp tại Than Cao Sơn, dữ liệu cho thấy đây là một nhà thầu có "bản lĩnh" đáng gờm tại thị trường Quảng Ninh và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại Than Cao Sơn

Theo số liệu thống kê từ hệ thống mạng đấu thầu và dữ liệu phân tích, mối quan hệ giữa Công ty Trường Sa và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là vô cùng mật thiết. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu do Than Cao Sơn làm bên mời thầu và kết quả là trúng cả 10 gói, đạt tỷ lệ 100%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này đã lên tới hơn 41 tỷ đồng.

Không chỉ riêng gói thầu 08-MT vừa được công bố, trong năm 2025, nhà thầu Trường Sa còn ghi tên mình vào nhiều dự án khác tại đây. Điển hình như Gói thầu số 11-MT: Xử lý ô nhiễm chống dột bụi khu vực PXVT3, PXVT9 trị giá hơn 1,2 tỷ đồng (trúng ngày 12/12/2025) hay Gói thầu số 05 - DN 2025 thi công Dốc nước bãi thải Bàng Nâu trị giá hơn 11,5 tỷ đồng (trúng ngày 23/09/2025).

Việc một nhà thầu liên tục "bách chiến bách thắng" tại một chủ đầu tư duy nhất trong nhiều năm thường là dấu hiệu cho thấy sự am hiểu sâu sắc về địa bàn, nhưng cũng đồng thời tạo ra những luồng dư luận trái chiều về tính bình đẳng cho các nhà thầu mới muốn tiếp cận thị trường.

Năng lực trúng thầu "khủng" trong năm 2025

Năm 2025 có thể xem là một năm "được mùa" của Công ty Trường Sa dưới sự điều hành của ông Phí Thanh Tuyền. Thống kê cho thấy, trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 8 gói thầu trên toàn quốc và giành chiến thắng tại 7 gói, chỉ trượt duy nhất 1 gói.

Danh sách trúng thầu của Trường Sa không chỉ gói gọn tại Than Cao Sơn mà còn mở rộng ra nhiều đơn vị khác trong ngành than như:

Trúng thầu tại T han Đèo Nai - Cọc Sáu với gói thầu trồng cây phục hồi môi trường trị giá hơn 11,6 tỷ đồng.

han Đèo Nai - Cọc Sáu với gói thầu trồng cây phục hồi môi trường trị giá hơn 11,6 tỷ đồng. Trúng thầu tại Công ty Tuyển than Cửa Ông với các gói sửa chữa băng tải.

Trúng thầu tại Công ty Kinh doanh Than Cẩm Phả với gói thầu thi công nhà ăn trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng hơn 105 tỷ đồng. Với vai trò độc lập, con số này cũng xấp xỉ 76 tỷ đồng.

Dấu hỏi về trách nhiệm giải trình

Phân tích sâu hơn về hồ sơ năng lực, Công ty Trường Sa được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi. Tuy nhiên, việc nhà thầu này thường xuyên là đơn vị duy nhất tham dự các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng tại các đơn vị ngành than là một thực tế cần được xem xét.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định:

"Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm pháp luật nếu quy trình mời thầu được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại cùng một chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần kiểm tra xem hồ sơ mời thầu có cài cắm các tiêu chí kỹ thuật mang tính 'định hướng' hay không, nhằm đảm bảo môi trường đầu tư công bằng."

Thực tế tại Than Cao Sơn, trung bình tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Trường Sa là 98,28%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm bình quân chỉ ở mức 1,72%. Những con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh trong công tác lựa chọn nhà thầu tại các doanh nghiệp nhà nước, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư.

Với một hồ sơ trúng thầu dày đặc và tỷ lệ tiết kiệm thấp, Công ty Trường Sa chắc chắn sẽ còn nằm trong tầm ngắm của dư luận và các cơ quan hậu kiểm trong thời gian tới.

