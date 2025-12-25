Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Liên tiếp trúng thầu sát giá, Hưng Thịnh Phát "ghi điểm" tại dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi [Kỳ 1]

Trong khi đối thủ bị loại vì nghi vấn làm giả hồ sơ tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã khẳng định năng lực khi trúng thầu tại Quảng Ngãi và Cần Thơ với những con số tiết kiệm ngân sách rất đáng chú ý.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát (MST: 1800647768) có trụ sở tại số 276, đường Phạm Hùng, KV Yên Trung, phường Cái Răng, TP Cần Thơ đang khẳng định vị thế của một nhà thầu dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp và cung cấp thiết bị.

Tại Quảng Ngãi, ngày 15/12/2025, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 2276/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 43: XL10. Gói thầu này thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Liên danh có sự tham gia của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 15.585.185.448 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu 15.647.366.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 62 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khá thấp, khoảng 0,4%.

1-3706.jpg
Nguồn MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự minh bạch trong hồ sơ dự thầu là yếu tố sống còn của doanh nghiệp này. Điển hình tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)" tại TP Cần Thơ, trong khi một đối thủ là Liên danh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (đại diện bởi Công ty Cổ phần Quốc tế MBA) bị Tổ chuyên gia đánh giá không đạt do sử dụng phần mềm cắt dán chữ ký và con dấu để làm giả hồ sơ, thì Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã vượt qua các bước thẩm định khắt khe. Theo Quyết định số 511/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2025 do ông Sử Sấu Em, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ ký, Liên danh của Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 15.574.680.000 đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư và tổ chuyên gia phát hiện kịp thời các hành vi gian lận hồ sơ của nhà thầu đối thủ đã đảm bảo tính công bằng của cuộc thầu. Điều này giúp những nhà thầu thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu như Hưng Thịnh Phát có cơ hội đóng góp cho các dự án công."

Tuy nhiên, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm ở mức "siêu thấp" 0,4% tại gói thầu Quảng Ngãi thường thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng để xem xét tính cạnh tranh thực chất trong quá trình đấu thầu qua mạng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mối liên hệ giữa Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát và các chủ đầu tư "quen thuộc" tại miền Tây

#Hưng Thịnh Phát #đấu thầu #quảng ngãi #cần thơ #dự án giao thông #tiết kiệm ngân sách

Bài liên quan

Bạn đọc

Sawaco chỉ định gói thầu hơn 7,4 tỷ cho Công ty Xây dựng Nam Khang [Kỳ 1]

Dự án di dời, xử lý giao cắt ống cấp nước tại Tân Bình do Sawaco làm chủ đầu tư đã được chỉ định cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang với giá trúng thầu hơn 7,4 tỷ đồng.

Ngày 12/12/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Sawaco) đã ban hành Quyết định số 2805/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng”. Gói thầu này thuộc dự án “Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3 phối hợp với dự án cải tạo, nâng cấp đường và cụm hẻm phường 3, 5 - quận Tân Bình”.

qd.jpg
Quyết định số 2805/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng”. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Trở lại câu chuyện Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2026 tại Đồng Nai. Như đã phản ánh ở kỳ trước, Liên danh Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 (Công ty Đường thủy Nội địa số 11) và Công ty Tín Phát đã trúng thầu trong thế "độc diễn". Tuy nhiên, nhìn vào hồ sơ năng lực của thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Đường thủy Nội địa số 11, việc trúng thầu này dường như chỉ là "chuyện nhỏ" trong một bức tranh trúng thầu quy mô lớn hơn rất nhiều.

Hồ sơ trúng thầu "khủng"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Tiêu chí “tạo hình” trở thành rào cản?

Nhà thầu cho rằng, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc (Tây Ninh) làm chủ đầu tư “cài cắm” tiêu chí nhân sự lạ.

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn xã Cần Giuộc với dự toán mua sắm 2,264 tỷ đồng sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế; Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định 2160/QĐ-PKT ngày 11/12/2025.

Theo đó, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ có giá 2,12 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc trực tiếp mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 12 tháng; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 31/12/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".