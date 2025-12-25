Liên tiếp trúng thầu sát giá, Hưng Thịnh Phát "ghi điểm" tại dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi [Kỳ 1]

Trong khi đối thủ bị loại vì nghi vấn làm giả hồ sơ tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã khẳng định năng lực khi trúng thầu tại Quảng Ngãi và Cần Thơ với những con số tiết kiệm ngân sách rất đáng chú ý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát (MST: 1800647768) có trụ sở tại số 276, đường Phạm Hùng, KV Yên Trung, phường Cái Răng, TP Cần Thơ đang khẳng định vị thế của một nhà thầu dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp và cung cấp thiết bị.

Tại Quảng Ngãi, ngày 15/12/2025, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 2276/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 43: XL10. Gói thầu này thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Liên danh có sự tham gia của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 15.585.185.448 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu 15.647.366.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 62 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khá thấp, khoảng 0,4%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự minh bạch trong hồ sơ dự thầu là yếu tố sống còn của doanh nghiệp này. Điển hình tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)" tại TP Cần Thơ, trong khi một đối thủ là Liên danh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (đại diện bởi Công ty Cổ phần Quốc tế MBA) bị Tổ chuyên gia đánh giá không đạt do sử dụng phần mềm cắt dán chữ ký và con dấu để làm giả hồ sơ, thì Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã vượt qua các bước thẩm định khắt khe. Theo Quyết định số 511/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2025 do ông Sử Sấu Em, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ ký, Liên danh của Hưng Thịnh Phát đã trúng thầu với giá 15.574.680.000 đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư và tổ chuyên gia phát hiện kịp thời các hành vi gian lận hồ sơ của nhà thầu đối thủ đã đảm bảo tính công bằng của cuộc thầu. Điều này giúp những nhà thầu thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu như Hưng Thịnh Phát có cơ hội đóng góp cho các dự án công."

Tuy nhiên, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm ở mức "siêu thấp" 0,4% tại gói thầu Quảng Ngãi thường thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng để xem xét tính cạnh tranh thực chất trong quá trình đấu thầu qua mạng.

