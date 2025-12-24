Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Hải Đăng - Hà Linh

Sau khi thông tin Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi (gọi tắt là Công ty Kiến Thái Lợi) trúng Gói thầu số 01 sửa chữa đường ĐT.729 do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 20,37% (tương đương giảm hơn 2,5 tỷ đồng), dư luận đặc biệt quan tâm đến năng lực thực sự của doanh nghiệp này.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Kiến Thái Lợi có Mã số doanh nghiệp 5800371073, được thành lập ngày 01/10/2014. Địa chỉ đăng ký kinh doanh hiện tại ghi nhận là: Số 391 Đường 2 Tháng 4, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Thạch, Lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp các công trình dân dụng và giao thông.

Tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại "sân nhà"

Phân tích lịch sử đấu thầu của Kiến Thái Lợi cho thấy một quy luật khá rõ nét: Doanh nghiệp này hoạt động mang tính cục bộ rất cao. Tính đến tháng 12/2025, tổng số gói thầu mà đơn vị này đã tham gia là 15 gói, trong đó đã trúng 10 gói, trượt 05 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt con số 128.112.936.700 đồng.

Điều đáng nói, toàn bộ 10 gói thầu đã trúng đều nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, khi thử sức tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa (01 gói), doanh nghiệp này đã không trúng thầu.

Riêng trong năm 2025, Công ty Kiến Thái Lợi tham gia 05 gói thầu, kết quả trúng 02 gói và trượt 03 gói. Ngoài Gói thầu số 01 tại Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (trị giá gần 10 tỷ đồng), doanh nghiệp này còn tham gia cạnh tranh tại các gói thầu khác trong tỉnh.

Dữ liệu phân tích cũng chỉ ra những "đối thủ" quen thuộc thường xuyên va chạm với Kiến Thái Lợi trong các cuộc thầu. Điển hình là Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình và Công ty TNHH Tiến Đức.

Tại Gói thầu số 01 vừa qua, trong khi Kiến Thái Lợi giảm giá "kịch sàn" xuống còn hơn 9,99 tỷ đồng, thì Công ty Phan Đình (xếp hạng 2) lại bỏ giá rất sát mức trần là hơn 12,55 tỷ đồng. Sự chênh lệch quá lớn về giá dự thầu giữa nhà thầu trúng và nhà thầu xếp hạng kế tiếp khiến giới chuyên môn không khỏi băn khoăn về chiến lược giá của các bên tham gia. Liệu đây là sự cạnh tranh khốc liệt thực sự hay chỉ là những nước đi mang tính toan tính?

Năng lực tài chính và thiết bị: Dấu hỏi lớn

Để trúng gói thầu xây lắp trị giá gần 10 tỷ đồng với yêu cầu kỹ thuật khắt khe của đường giao thông (sửa chữa mặt đường, thảm bê tông nhựa, thoát nước), nhà thầu phải chứng minh được năng lực tài chính lành mạnh và khả năng huy động máy móc thiết bị.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT được tổ chuyên gia lập ngày 08/12/2025, Công ty Kiến Thái Lợi được đánh giá "Đạt" ở các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, với việc giảm giá tới hơn 20% so với dự toán, áp lực lên dòng tiền của doanh nghiệp là rất lớn.

Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng (đá, nhựa đường, cát...) tại khu vực Tây Nguyên trong năm 2025 có nhiều biến động tăng, việc một nhà thầu quy mô vừa và nhỏ như Kiến Thái Lợi chấp nhận làm với mức giá "siêu rẻ" là một nước đi mạo hiểm. Nếu năng lực tài chính không đủ mạnh để bù đắp chi phí trong giai đoạn đầu hoặc chịu lỗ để giữ uy tín, nguy cơ chậm tiến độ là hiện hữu.

Một chuyên gia đấu thầu nhận định: "Với các nhà thầu chỉ quen hoạt động trong một phạm vi địa lý hẹp, mối quan hệ với các chủ đầu tư địa phương thường rất chặt chẽ. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025 đã siết chặt các quy định về ưu đãi và đánh giá năng lực. Việc trúng thầu giá thấp có thể là 'dao hai lưỡi', nếu không thực hiện được, nhà thầu sẽ bị tịch thu bảo đảm và cấm tham gia đấu thầu, đồng thời Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm liên đới."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Cảnh báo hệ lụy từ gói thầu giảm giá 20% tại Sở Xây dựng Lâm Đồng [Kỳ 3]

#Lâm Đồng #Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi #Gói thầu số 01 sửa chữa đường ĐT.729 #Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Bài liên quan

Bạn đọc

Nhà thầu Mai Xuân và những gói thầu tại Ban QLDA Dân dụng Công nghiệp TP HCM [Kỳ 3]

Hai gói thầu thiết bị y tế tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng trúng trong tháng 10/2025 cho thấy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Nhà thầu Mai Xuân và Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chủ đầu tư mang lại doanh thu lớn nhất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân.

Trúng thầu sát ngày

Xem chi tiết

Bạn đọc

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/12/2025, ông Lê Kỳ Hội, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Cấp nước Hậu Giang) đã ký Quyết định số 33/QĐ-HAW phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình".

Gói thầu này thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, huyện Vị Thủy (nâng công suất từ 35m3/h lên 300m3/h)", sử dụng nguồn vốn vay (70%) và vốn đối ứng của công ty. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Than Cao Sơn - TKV: Gói thầu hơn 4 tỷ đồng, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Tại gói thầu số 08-MT của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, Nhà thầu Trường Sa đã trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 22 triệu đồng cho gói thầu trị giá hơn 4,4 tỷ đồng.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08-MT: Nạo vét, củng cố bể lắng, hệ thống thoát nước các công trường phân xưởng chống ô nhiễm môi trường từ mức +89 đến mức +98. Đây là gói thầu thuộc phương án bảo vệ môi trường thường xuyên năm 2025 của đơn vị. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu cho thấy những con số "biết nói" về tính hiệu quả kinh tế và mức độ cạnh tranh tại dự án này.

1.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".