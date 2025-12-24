Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Sau khi thông tin Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi (gọi tắt là Công ty Kiến Thái Lợi) trúng Gói thầu số 01 sửa chữa đường ĐT.729 do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 20,37% (tương đương giảm hơn 2,5 tỷ đồng), dư luận đặc biệt quan tâm đến năng lực thực sự của doanh nghiệp này.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Kiến Thái Lợi có Mã số doanh nghiệp 5800371073, được thành lập ngày 01/10/2014. Địa chỉ đăng ký kinh doanh hiện tại ghi nhận là: Số 391 Đường 2 Tháng 4, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Thạch, Lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp các công trình dân dụng và giao thông.

Tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại "sân nhà"

Phân tích lịch sử đấu thầu của Kiến Thái Lợi cho thấy một quy luật khá rõ nét: Doanh nghiệp này hoạt động mang tính cục bộ rất cao. Tính đến tháng 12/2025, tổng số gói thầu mà đơn vị này đã tham gia là 15 gói, trong đó đã trúng 10 gói, trượt 05 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt con số 128.112.936.700 đồng.

Điều đáng nói, toàn bộ 10 gói thầu đã trúng đều nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, khi thử sức tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa (01 gói), doanh nghiệp này đã không trúng thầu.

Riêng trong năm 2025, Công ty Kiến Thái Lợi tham gia 05 gói thầu, kết quả trúng 02 gói và trượt 03 gói. Ngoài Gói thầu số 01 tại Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (trị giá gần 10 tỷ đồng), doanh nghiệp này còn tham gia cạnh tranh tại các gói thầu khác trong tỉnh.

Dữ liệu phân tích cũng chỉ ra những "đối thủ" quen thuộc thường xuyên va chạm với Kiến Thái Lợi trong các cuộc thầu. Điển hình là Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình và Công ty TNHH Tiến Đức.

Tại Gói thầu số 01 vừa qua, trong khi Kiến Thái Lợi giảm giá "kịch sàn" xuống còn hơn 9,99 tỷ đồng, thì Công ty Phan Đình (xếp hạng 2) lại bỏ giá rất sát mức trần là hơn 12,55 tỷ đồng. Sự chênh lệch quá lớn về giá dự thầu giữa nhà thầu trúng và nhà thầu xếp hạng kế tiếp khiến giới chuyên môn không khỏi băn khoăn về chiến lược giá của các bên tham gia. Liệu đây là sự cạnh tranh khốc liệt thực sự hay chỉ là những nước đi mang tính toan tính?

Năng lực tài chính và thiết bị: Dấu hỏi lớn

Để trúng gói thầu xây lắp trị giá gần 10 tỷ đồng với yêu cầu kỹ thuật khắt khe của đường giao thông (sửa chữa mặt đường, thảm bê tông nhựa, thoát nước), nhà thầu phải chứng minh được năng lực tài chính lành mạnh và khả năng huy động máy móc thiết bị.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT được tổ chuyên gia lập ngày 08/12/2025, Công ty Kiến Thái Lợi được đánh giá "Đạt" ở các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, với việc giảm giá tới hơn 20% so với dự toán, áp lực lên dòng tiền của doanh nghiệp là rất lớn.

Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng (đá, nhựa đường, cát...) tại khu vực Tây Nguyên trong năm 2025 có nhiều biến động tăng, việc một nhà thầu quy mô vừa và nhỏ như Kiến Thái Lợi chấp nhận làm với mức giá "siêu rẻ" là một nước đi mạo hiểm. Nếu năng lực tài chính không đủ mạnh để bù đắp chi phí trong giai đoạn đầu hoặc chịu lỗ để giữ uy tín, nguy cơ chậm tiến độ là hiện hữu.

Một chuyên gia đấu thầu nhận định: "Với các nhà thầu chỉ quen hoạt động trong một phạm vi địa lý hẹp, mối quan hệ với các chủ đầu tư địa phương thường rất chặt chẽ. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn năm 2025 đã siết chặt các quy định về ưu đãi và đánh giá năng lực. Việc trúng thầu giá thấp có thể là 'dao hai lưỡi', nếu không thực hiện được, nhà thầu sẽ bị tịch thu bảo đảm và cấm tham gia đấu thầu, đồng thời Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm liên đới."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

