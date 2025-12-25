Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Sawaco chỉ định thầu gói hóa chất hơn 3,3 tỷ đồng: Công ty Thiên Phú trúng sát giá [Kỳ 1]

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa phê duyệt Công ty Thiên Phú trúng gói thầu cung cấp vôi bột hơn 3,3 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu, tiết kiệm cho ngân sách 0 đồng.

Hải Anh

Gói thầu tiền tỷ và tỷ lệ tiết kiệm "bằng không"

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/12/2025, ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã ký Quyết định số 2791/QD-TCT-QLDA1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp 1027 tấn vôi bột xử lý nước". Đây là gói thầu thuộc dự án "Mua hóa chất xử lý nước năm 2025 - 2026 cho Nhà máy nước Thủ Đức", sử dụng nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), có địa chỉ đăng ký kinh doanh mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tại số 39A9, Khu dân cư An Bình, Khu phố 1, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai. Giá trúng thầu là 3.377.803.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%), thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Điều đáng chú ý, mức giá trúng thầu của Công ty Thiên Phú trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán gói thầu được phê duyệt trước đó tại Quyết định số 2086/QĐ-TCT-QLDA1 ngày 19/9/2025 của Tổng Giám đốc Sawaco Trần Quang Minh. Cụ thể, tại phụ lục kèm theo Quyết định 2086, gói thầu số 2 "Cung cấp 1027 tấn vôi bột xử lý nước" có giá dự toán là 3.377.803.000 đồng. Như vậy, thông qua công tác lựa chọn nhà thầu, gói thầu này không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào cho ngân sách của chủ đầu tư (tỷ lệ tiết kiệm 0%).

Dữ liệu từ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) số 2086/QĐ-TCT-QLDA1 cho thấy, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng cho gói thầu này là "Chỉ định thầu", phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu thay vì đấu thầu rộng rãi giải thích cho việc tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc bằng 0, tuy nhiên, tính cạnh tranh và cơ sở để áp dụng hình thức này đối với mặt hàng thông dụng như vôi bột xử lý nước là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng.

Dấu ấn Thiên Phú tại Sawaco trong năm 2025

Không chỉ riêng gói thầu kể trên, dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Thiên Phú là một đối tác khá "quen mặt" đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và các đơn vị thành viên.

Chỉ trước đó chưa đầy 2 tháng, vào ngày 15/10/2025, Công ty Thiên Phú cũng đã được Sawaco phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp 300 tấn vôi bột xử lý nước" (Gói thầu số 1 thuộc cùng dự án Mua hóa chất xử lý nước năm 2025 - 2026 cho Nhà máy nước Thủ Đức). Giá trúng thầu là 986.700.000 đồng, cũng theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn (theo Quyết định 2086/QĐ-TCT-QLDA1).

Xa hơn một chút, vào ngày 30/09/2024 (dữ liệu thuộc chu kỳ mua sắm liền kề), Công ty Thiên Phú cũng được Sawaco lựa chọn cung cấp 06 tấn Fluor xử lý nước với giá 69.300.000 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngoài vai trò là nhà thầu độc lập, Công ty Thiên Phú cũng thường xuyên tham gia các gói thầu tại các đơn vị trong hệ sinh thái cấp nước. Theo thống kê sơ bộ, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 23 gói thầu tại Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Nhà máy nước Tân Hiệp và trúng thầu 15 gói. Tại Tổng công ty mẹ Sawaco, doanh nghiệp này tham gia 15 gói và trúng 8 gói.

Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định hoặc trúng thầu nhiều gói mua sắm vật tư, hóa chất tại một chủ đầu tư trong thời gian ngắn đặt ra câu hỏi về tính đa dạng hóa nguồn cung và cơ hội cạnh tranh cho các doanh nghiệp khác trên địa bàn.

screen-shot-2025-12-25-at-072232.png

Góc nhìn pháp lý về chỉ định thầu

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu.

"Chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư mời một nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, hình thức này chỉ được áp dụng trong các trường hợp cấp bách, thiên tai, dịch bệnh, gói thầu cần giữ bí mật quốc gia, hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư...", Luật sư Lập phân tích.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng chia sẻ thêm: "Đối với các hàng hóa thông dụng, có sẵn trên thị trường như hóa chất xử lý nước (vôi, phèn...), việc ưu tiên đấu thầu rộng rãi qua mạng sẽ giúp chủ đầu tư tìm được nhà thầu có giá tốt nhất, tăng tính cạnh tranh và tiết kiệm ngân sách. Việc áp dụng chỉ định thầu cần phải chứng minh được tính cấp thiết hoặc đặc thù không thể thay thế, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế của dự án".

Việc Sawaco áp dụng hình thức chỉ định thầu cho các gói mua sắm hóa chất thường xuyên với giá trị hàng tỷ đồng cần được minh bạch hóa về cơ sở pháp lý áp dụng, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

Kỳ 2: Công ty Thiên Phú và "cú đúp" chỉ định thầu tại Sawaco: Dấu hỏi về tính cạnh tranh

#Quy trình đấu thầu chỉ định #Chính sách tiết kiệm ngân sách #Thực hành mua sắm hóa chất #Vai trò của Công ty Thiên Phú #Tính minh bạch trong đấu thầu #Ảnh hưởng của hình thức chỉ định thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/12/2025, ông Lê Kỳ Hội, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Cấp nước Hậu Giang) đã ký Quyết định số 33/QĐ-HAW phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình".

Gói thầu này thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, huyện Vị Thủy (nâng công suất từ 35m3/h lên 300m3/h)", sử dụng nguồn vốn vay (70%) và vốn đối ứng của công ty. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Sở Xây dựng Đồng Nai: Liên danh "quen mặt" trúng gói thầu thủy nội địa, tiết kiệm ngân sách 0,04% [Kỳ 1]

Với tư cách là nhà thầu duy nhất tham dự, Liên danh Công ty 11 - Tín Phát đã dễ dàng trúng gói thầu quản lý, bảo dưỡng đường thủy nội địa năm 2026 tại Đồng Nai với giá trúng thầu sát giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Ngày 12/12/2025, ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 576/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là gói thầu thuộc dự toán cùng tên, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kịch bản "một mình một chợ", tiết kiệm "nhỏ giọt"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Dữ liệu đấu thầu tháng 9/2025 ghi nhận chiến thắng ấn tượng của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia tại gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.

Quyết định số 853/QĐ-DDCN ngày 19/09/2025 của Ban DDCN đã trao gói thầu trị giá 6.630.992.115 đồng cho liên danh này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".