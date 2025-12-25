Hà Nội

Cầu đường Bến Tre liên tiếp trúng thầu giao thông tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre liên tiếp trúng hơn 4 gói thầu xây lắp tại tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.

Ngọc Tân

Đối thủ chào giá thấp hơn nhưng... “rớt kỹ thuật”

Ngày 22/12/2025, ông Trần Hoàng Vũ – Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 1165/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 12: Thi công xây dựng thuộc Dự án ĐH.25 (đoạn từ trung tâm UBND xã Mỹ Hưng đến giáp ĐH.92, huyện Thạnh Phú cũ). Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre, với giá trúng thầu 21,420 tỷ đồng.

qdinh-1165.png
Trích một phần Quyết định số 1165/QĐ-BQLGT. Nguồn MSC.

Dự án ĐH.25 được UBND tỉnh Bến Tre cũ phê duyệt tại Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 29/5/2025, có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường kết nối giữa các tuyến ĐH.92 – QL.57, hình thành trục giao thông liên xã Quới Điền – Mỹ Hưng – thị trấn Thạnh Phú; qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, cải thiện đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới.

Sau sáp nhập, đến ngày 12/11/2025, Ban QLDA Giao thông tỉnh Vĩnh Long (mới) ban hành Quyết định số 787/QĐ-BQLGT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với 10 gói thầu, tổng giá trị 22,802 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 24/11/2025, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) Gói thầu số 12 được phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-BQLGT.

Theo Biên bản mở thầu ngày 13/12/2025, gói thầu có giá dự toán 21,994 tỷ đồng, thu hút 2 nhà thầu tham dự. Ngoài nhà thầu trúng thầu là Cầu đường Bến Tre (giá dự thầu 21,420 tỷ đồng), còn có Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng với giá dự thầu sau giảm giá 20,888 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, nhà thầu Sáu Dũng bị loại do không đạt yêu cầu kỹ thuật, qua đó đánh mất lợi thế về giá.

Một tháng trúng loạt gói thầu

Không chỉ dừng lại ở Gói thầu số 12, trong tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre tiếp tục ghi dấu ấn khi liên tiếp trúng thêm 3 gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 15/12/2025, Ban QLDA Giao thông tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1129/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường huyện ĐH.04 (đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến giáp dự án đường vào trung tâm xã An Hóa cũ – nay là xã An Phước), huyện Châu Thành cũ. Nhà thầu trúng thầu tiếp tục là Cầu đường Bến Tre, với giá 20,302 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng cũng bị loại vì không đạt kỹ thuật, kịch bản tương tự gói thầu ĐH.25.

congtrinh-gt-1.jpg
Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre liên tiếp trúng hơn 4 gói thầu xây lắp tại tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng. Hình minh họa.

Gói thầu tiếp theo có quy mô lớn hơn là thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp cảng cá Bình Đại và đầu tư một số hạng mục cho cảng cá Ba Tri mới, do Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Tại đây, liên danh Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre – Công ty CP Đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông – Công ty TNHH Hữu Thịnh là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 88,753 tỷ đồng (theo Quyết định số 517/QĐ-BQL ngày 1/12/2025).

Trước đó, ngày 3/12/2025, Cầu đường Bến Tre cũng một mình tham dự và trúng thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp đường ĐH.DK.05 (đoạn từ HL.10 đến cống Vàm Hồ), huyện Ba Tri, với giá trúng thầu 15,152 tỷ đồng. Gói thầu do Ban Quản lý dự án khu vực Ba Tri làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 48/QĐ-BQL).

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

