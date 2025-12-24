Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Như đã phản ánh ở kỳ trước, Công ty Cổ phần Núi Hồng (MST: 2900915469, địa chỉ trụ sở: Số 16 đường An Dương Vương, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An) vừa được Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long phê duyệt trúng gói thầu hơn 62 tỷ đồng. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh hoạt động khá ảm đạm của doanh nghiệp này trong năm 2025.

Phân tích sâu hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Núi Hồng trong suốt quá trình hoạt động, có thể thấy một chiến thuật xuyên suốt: Ưu tiên liên danh để trúng các gói thầu lớn.

Cụ thể, tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã tham gia và trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới con số ấn tượng: 2.455.653.331.034 đồng. Tuy nhiên, khi bóc tách vai trò, tổng giá trị trúng thầu với tư cách độc lập của Núi Hồng chỉ khoảng 431 tỷ đồng (chiếm chưa đến 18% tổng giá trị). Hơn 2.000 tỷ đồng còn lại đến từ các gói thầu mà Núi Hồng phải "bắt tay" với các đối tác khác để đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và tài chính.

Địa bàn hoạt động của nhà thầu này cũng mang tính đặc thù "đánh bắt xa bờ". Dù đóng chân tại Nghệ An, nhưng các gói thầu lớn nhất của Núi Hồng lại nằm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá khứ, nhà thầu này từng là "gương mặt thân quen" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre (trúng 5/9 gói tham gia) hay Ban Quản lý dự án Công trình giao thông (Long An) (trúng 4/4 gói tham gia).

Việc một nhà thầu miền Trung thường xuyên trúng thầu tại miền Tây cho thấy khả năng huy động nguồn lực xuyên vùng. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá lớn vào các liên danh cũng dấy lên lo ngại về năng lực tự chủ thực sự khi phải "đứng một mình" tại các dự án đòi hỏi kỹ thuật cao và tiến độ gấp.

Năm 2025: Liên tiếp trượt thầu tại các "sân chơi" lớn

Nếu như giai đoạn trước năm 2024 là thời điểm "hoàng kim" với các chuỗi trúng thầu liên tiếp, thì năm 2025 lại chứng kiến sự sụt giảm phong độ rõ rệt của Công ty Cổ phần Núi Hồng.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận, tính đến ngày 14/12/2025, Công ty Cổ phần Núi Hồng đã tham gia 06 gói thầu nhưng bị loại tới 04 gói. Đáng nói, các thất bại này đều diễn ra tại các gói thầu có tính cạnh tranh cao (nhiều nhà thầu tham dự).

Cụ thể:

Ngày 23/09/2025, tại gói thầu số 03.XL do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh mời thầu, Công ty Cổ phần Núi Hồng đã bị loại khi phải cạnh tranh với 02 nhà thầu khác.

Tại "sân nhà" quen thuộc là Bến Tre, nhà thầu này cũng liên tiếp thất bại. Ngày 12/09/2025, Núi Hồng trượt Gói thầu xây lắp số 01 (địa phận huyện Bình Đại) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre mời thầu (có 04 nhà thầu khác cùng tham dự). Trước đó, vào tháng 2/2025, tại Gói thầu xây lắp đoạn từ Km6+000 do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu, liên danh do Núi Hồng đứng đầu cũng phải ra về tay trắng trước sự cạnh tranh của 16 nhà thầu khác.

Chuỗi trượt thầu này chỉ tạm chấm dứt vào ngày 09/12/2025, khi Công ty Cổ phần Núi Hồng trúng Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn 1) tại Vĩnh Long. Tuy nhiên, như đã phân tích ở kỳ trước, chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh Núi Hồng là nhà thầu duy nhất tham dự, không phải chịu bất kỳ áp lực cạnh tranh nào về giá hay kỹ thuật từ các đối thủ.

Góc nhìn chuyên gia: Cảnh báo rủi ro dàn trải nguồn lực

Bình luận về hiện tượng các nhà thầu địa phương mở rộng địa bàn hoạt động nhưng tỷ lệ trượt thầu tăng cao, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, đây là hệ quả của việc siết chặt quy định pháp luật về đấu thầu trong năm 2024 và 2025.

"Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) đã nâng cao tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm nhân sự. Các nhà thầu trước đây thường dựa vào liên danh để 'làm đẹp' hồ sơ thì nay, khi tham gia độc lập hoặc khi các đối tác liên danh cũng bị kiểm soát chặt chẽ hơn, điểm yếu về năng lực thực tế sẽ bộc lộ. Việc trượt thầu liên tiếp là tín hiệu cho thấy nhà thầu cần tái cơ cấu lại nguồn lực thay vì dàn trải," ông Vũ nhận định.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) bổ sung: "Việc một nhà thầu có trụ sở tại Nghệ An, thi công dự án tại Bến Tre, Vĩnh Long nhưng lại liên tục thất bại ở các gói thầu khác trong cùng năm tài chính 2025 là một chỉ dấu rủi ro. Các Chủ đầu tư khi xét thầu cần đặc biệt lưu ý đến khả năng huy động thiết bị và nhân sự thực tế. Tránh trường hợp nhà thầu trúng thầu do 'một mình một chợ' nhưng sau đó lại chậm tiến độ do nguồn lực bị phân tán hoặc tài chính không đảm bảo."

Với việc trúng gói thầu hơn 62 tỷ đồng tại Vĩnh Long trong bối cảnh hồ sơ năng lực năm 2025 nhiều "nốt trầm", dư đặt câu hỏi về khả năng về đích đúng hẹn của dự án Đường từ cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận. Trách nhiệm giám sát giờ đây thuộc về Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long để đảm bảo từng đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả.