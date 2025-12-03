Vĩnh Long: Cuộc đua "song mã" giành gói thầu thiết bị điện tử tại Bệnh viện Đa khoa

Gói thầu thiết bị điện tử gần 8 tỷ đồng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) đang chứng kiến màn cạnh tranh gay cấn giữa một nhà thầu "quen mặt" và liên danh địa phương với chênh lệch giá dự thầu đáng chú ý.

Gói thầu cung cấp thiết bị điện tử thuộc dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đang thu hút sự chú ý với sự tham gia của hai đối thủ: Một doanh nghiệp có tần suất trúng thầu dày đặc tại địa phương và một liên danh đang nắm giữ lợi thế về giá.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) đang trong quá trình đánh giá E-HSDT đối với Gói thầu số 6: Thiết bị điện tử. Đây là một phần quan trọng thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)" với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Cục diện biên bản mở thầu: Lợi thế giá thuộc về ai?

Theo Biên bản mở thầu được công bố vào lúc 16:16 ngày 11/11/2025, gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 7.819.410.000 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đến thời điểm đóng thầu, có 02 nhà thầu tham dự.

Dữ liệu ghi nhận cho thấy, Liên danh Phát Thịnh Đạt - Châu Thế Mỹ (bao gồm Công ty TNHH MTV Phát Thịnh Đạt và Công ty TNHH Một thành viên Châu Thế Mỹ) chào giá 7.427.100.000 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 392 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%.

Đối thủ còn lại là Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu, đưa ra mức giá dự thầu là 7.585.100.000 đồng. So với giá gói thầu, con số này chỉ giảm khoảng 234 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,99%.

Như vậy, nếu chỉ xét thuần túy trên yếu tố giá (sau khi đã sửa lỗi hiệu chỉnh số học và trừ đi giảm giá nếu có), Liên danh Phát Thịnh Đạt - Châu Thế Mỹ đang nắm giữ lợi thế ban đầu khi chào giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp hơn 362 triệu đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quy định pháp luật về đấu thầu ngày càng chặt chẽ, giá thấp chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng.

Chân dung các "nhà leo núi"

Đi sâu phân tích năng lực và lịch sử đấu thầu của các bên tham gia mang đến những góc nhìn thú vị về cuộc đua này.

Về phía Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu (Mã số doanh nghiệp: 0309575998; địa chỉ trụ sở tại 225 Bình Quới, Phường Bình Quới, TP HCM), đây được xem là một "gương mặt thân quen" tại thị trường mua sắm công tỉnh Vĩnh Long. Theo dữ liệu thống kê năng lực, doanh nghiệp này đã từng tham gia 107 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 46 gói, 6 chưa có kết quả, 5 gói đã bị hủy. Riêng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu có tần suất tham gia dày đặc với 23 gói thầu, trúng 10 gói và trượt 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này tại Vĩnh Long được ghi nhận hơn 75 tỷ đồng (trong đó trúng thầu độc lập khoảng 30 tỷ đồng). Việc một nhà thầu đến từ TP HCM nhưng lại có thị phần đáng kể tại Vĩnh Long đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và mối quan hệ với các chủ đầu tư tại địa phương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Công ty TNHH MTV Phát Thịnh Đạt (Mã số doanh nghiệp: 1501027212; địa chỉ tại Số 79/25 Đường Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Vĩnh Long) lại là một đại diện tại chỗ. Dữ liệu hoạt động cho thấy quy mô của nhà thầu này đã tham gia 77 gói thầu, trong đó trúng 56 gói, trượt 17 gói, 4 chưa có kết quả. Đáng chú ý, cả 3 gói thầu trúng trước đó của Phát Thịnh Đạt đều dưới hình thức liên danh. Tại gói thầu số 6 này, Phát Thịnh Đạt tiếp tục bắt tay với Công ty TNHH Một thành viên Châu Thế Mỹ để gia tăng năng lực.

Năm 2025 được dự báo là năm bản lề với nhiều thay đổi trong quy định đấu thầu, việc các nhà thầu địa phương như Phát Thịnh Đạt liên danh để cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp từ TP HCM như Nghe Nhìn Toàn Cầu là một tín hiệu tích cực cho thấy tính cạnh tranh của thị trường.

Không chỉ là giá thấp: Góc nhìn từ khung pháp lý mới

Trao đổi về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu hiện nay, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Mức giá thấp là một lợi thế, nhưng không phải là 'kim bài miễn tử'. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung gần đây như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, quy trình đánh giá E-HSDT đòi hỏi sự rà soát gắt gao về năng lực kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và hợp đồng tương tự. Đặc biệt, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá rất cụ thể nhằm loại bỏ tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp nhưng không đủ năng lực thực hiện, dẫn đến chậm tiến độ hoặc bán thầu."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích thêm: "Nguyên tắc cốt lõi của pháp luật đấu thầu là Hiệu quả kinh tế nhưng phải đi đôi với Công bằng và Minh bạch. Đối với gói thầu thiết bị điện tử, các yêu cầu về thông số kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa, chế độ bảo hành là những yếu tố 'sống còn'. Chủ đầu tư và Tổ chuyên gia cần thực hiện trách nhiệm giải trình nghiêm túc khi đánh giá hồ sơ. Nếu nhà thầu có giá dự thầu thấp đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật thì việc lựa chọn họ sẽ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, đúng theo tinh thần của Luật Đấu thầu. Ngược lại, nếu nhà thầu giá thấp bị loại, lý do cần được công khai rõ ràng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cộng đồng giám sát."

Gói thầu số 6 đang bước vào giai đoạn đánh giá then chốt. Dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi kết quả cuối cùng từ Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Liệu lợi thế về giá của liên danh nhà thầu địa phương có chiến thắng được bề dày kinh nghiệm của nhà thầu đến từ TP HCM? Hay các tiêu chí kỹ thuật sẽ khiến cục diện thay đổi?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự công tâm, khách quan và tuân thủ pháp luật của Bên mời thầu trong quá trình chấm thầu, nhằm lựa chọn được đơn vị xứng đáng nhất, đảm bảo chất lượng cho dự án y tế trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.