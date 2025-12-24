Gói thầu 1,4 tỷ đồng tại Đại học Bách khoa TP HCM: Chỉ định thầu theo hạn mức mới [Kỳ 2]

Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Cải tạo bộ môn Vật lý ứng dụng và Bộ môn Toán ứng dụng được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 5140/QĐ-ĐHBK ngày 10/12/2025. Với giá dự toán gói thầu là 1.471.535.033 đồng, chủ đầu tư đã lựa chọn hình thức Chỉ định thầu rút gọn.

Việc áp dụng hình thức này căn cứ trên Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 78 của Nghị định này, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án được nâng lên mức không quá 02 tỷ đồng. Do đó, về mặt quy trình, việc chỉ định thầu cho gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ hiệu quả kinh tế, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này lại là một vấn đề đáng bàn. Sau quá trình thương thảo, Công ty Kiên Long trúng thầu với giá 1.441.312.805 đồng. So với giá gói thầu 1.471.535.033 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 30.222.228 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,05%.

Quyết định số 5174/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Tại các gói thầu chỉ định, do thiếu sự cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu, mức giá trúng thầu thường có xu hướng sát với giá dự toán. Con số tiết kiệm hơn 2% là khá khiêm tốn so với mức trung bình 5-10% ở các gói thầu đấu thầu rộng rãi có tính cạnh tranh cao".

Bên cạnh tỷ lệ tiết kiệm, tiến độ thi công cũng là một điểm gây bất ngờ. Theo Quyết định số 5174/QĐ-ĐHBK, thời gian thực hiện hợp đồng chỉ 19 ngày. Với ngày ký quyết định là 11/12/2025, nhà thầu buộc phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc trước ngày 31/12/2025 để kịp quyết toán niên độ ngân sách.

Áp lực thi công trong chưa đầy 3 tuần cho một dự án cải tạo bao gồm: phá dỡ nền gạch cũ, thay gạch mới, cải tạo trần tiêu âm, sơn tường, hệ thống điện, điều hòa và lắp đặt thiết bị là một thách thức cực lớn về năng lực nhân sự và tổ chức thi công. Điều này đặt ra nghi vấn về tính thực tế của tiến độ và chất lượng công trình khi phải "về đích" thần tốc như vậy.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Năng lực nhà thầu Kiên Long và bài toán giám sát tại các gói thầu "thần tốc"