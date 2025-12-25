Xây dựng Trung Tính trúng gói thầu hơn 6 tỷ tại Trường Đại học Cần Thơ [Kỳ 1]

Với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 19,5%, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính đã vượt qua hai đối thủ để trúng gói thầu cải tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

Ngày 27/11/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, ông Trần Trung Tính đã ký Quyết định số 6561/QĐ-ĐHCT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị dự án Cải tạo Nhà 4T2 thành Nhà học tập trung, Khu I - Trường Đại học Cần Thơ. Đây là gói thầu quan trọng sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính (có trụ sở tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ) là đơn vị trúng thầu với vai trò độc lập. Giá gói thầu được phê duyệt là 7.496.702.286 đồng. Tuy nhiên, giá trúng thầu của doanh nghiệp này chỉ ở mức 6.031.925.015 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này đã ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng cho ngân sách nhà trường với số tiền hơn 1,46 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 19,54%.

Trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Vĩnh Thanh thực hiện, có tổng cộng 03 nhà thầu tham gia cạnh tranh. Ngoài đơn vị trúng thầu, hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng K39 và Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên đều bị xếp hạng sau do có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn. Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng K39 chào thầu với giá sau giảm giá là 6.126.352.989 đồng, trong khi Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên chào mức 7.300.113.465 đồng.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung năm 2025, việc ghi nhận mức tiết kiệm cao thường là tín hiệu tích cực của tính cạnh tranh trong đấu thầu. Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Mức tiết kiệm gần 20% đối với một gói thầu xây lắp kết hợp thiết bị là con số rất đáng ghi nhận, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt về giá giữa các nhà thầu địa phương".

