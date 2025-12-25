Hà Nội

Bạn đọc

"Soi" năng lực Công ty Minh Nhật: Nhân sự mỏng, trúng thầu "dày" [Kỳ 2]

Với quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, việc Công ty Minh Nhật "ôm" quá nhiều gói thầu cùng lúc tại TP HCM liệu có đảm bảo chất lượng công trình?

Hải Đăng - hà Linh

Tiếp tục tìm hiểu về chuỗi thành tích trúng thầu ấn tượng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết kế và Xây dựng Minh Nhật (MST: 0316009055; địa chỉ: 39F Chu Văn An, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM), dữ liệu cho thấy nhiều vấn đề về năng lực thi công và các mối quan hệ "quen mặt" trong hoạt động đấu thầu tại địa phương.

"Ôm" hàng loạt gói thầu trường học cùng thời điểm

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong hai tháng cuối năm 2025, Công ty Minh Nhật gần như trở thành cái tên chiếm ưu thế tuyệt đối trong các dự án sửa chữa nhỏ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Mật độ ký hợp đồng và triển khai thi công của doanh nghiệp này diễn ra với tốc độ nhanh chóng.

Cụ thể, chỉ trong tháng 11/2025, Công ty Minh Nhật đã ghi nhận hàng loạt gói thầu:

Trúng gói thầu "Làm vách ngăn hai phòng học" tại Trường Tiểu học Trường Thạnh giá hơn 176 triệu đồng và gói "Chống thấm, chống dột tầng 1, tầng 2" tại Trường Tiểu học Long Phước giá hơn 87 triệu đồng.

Trúng gói thầu cải tạo phòng học tại Trường Tiểu học Phong Phú 2 với giá hơn 189 triệu đồng.

Trúng gói thầu cải tạo trần, sửa chữa điện quạt tại Trường Tiểu học Tạ Uyên giá hơn 393 triệu đồng.

Trúng gói thầu chống thấm và cải tạo nhà vệ sinh tại Trường Mầm non Phước Bình.

Đặc điểm chung của các gói thầu này là giá trị nhỏ, kỹ thuật không quá phức tạp và chủ yếu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tuy nhiên, câu hỏi về việc bố trí nhân sự kỹ thuật, đặc biệt là Chỉ huy trưởng công trình cho hàng loạt dự án diễn ra song song này vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Liệu có tình trạng một nhân sự đứng tên cùng lúc cho nhiều công trình để hoàn thiện hồ sơ năng lực?

Mối "lương duyên" đặc biệt với Công ty Phú Gia Hưng

Bên cạnh các gói thầu tại trường học, Công ty Minh Nhật còn sở hữu một đối tác "ruột" là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Gia Hưng. Trong vai trò là bên mời thầu, Công ty Phú Gia Hưng đã mời Công ty Minh Nhật tham gia 14 gói thầu. Kết quả, Công ty Minh Nhật trúng tới 12 gói, chỉ trượt 2 gói, đạt tỷ lệ thành công lên tới hơn 85%.

Các gói thầu do Phú Gia Hưng mời thầu mà Công ty Minh Nhật trúng thầu có giá trị khá đa dạng, từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Điển hình như gói thầu xây lắp trúng ngày 04/04/2025 giá hơn 1 tỷ đồng, hay gói thầu thi công xây dựng trúng ngày 09/09/2024 có giá trị lên tới 1.124.150.846 đồng.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại cùng một đơn vị mời thầu thường là dấu hiệu khiến dư luận đặt nghi vấn về tính minh bạch và sự công bằng trong đấu thầu. Đối với một doanh nghiệp siêu nhỏ như Minh Nhật, việc "ôm" đồm quá nhiều công việc phân tán ở hàng chục gói thầu nhỏ lẻ cùng lúc tiềm ẩn rủi ro lớn về quản lý và chất lượng công trình.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định:

"Việc xé nhỏ gói thầu để áp dụng chỉ định thầu hoặc lạm dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là những lỗ hổng có thể dẫn đến thất thoát ngân sách. Nếu nhà thầu không đủ năng lực thực tế mà vẫn được giao thầu dày đặc, chất lượng công trình sẽ khó được đảm bảo.".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Cảnh báo lỗ hổng chỉ định thầu rút gọn tại cấp cơ sở

