Đồng Tháp: Dấu ấn Xây dựng Hoàn Thành tại các dự án huyện Cao Lãnh [Kỳ 2]

Với 25 gói thầu trúng tại các Ban Quản lý dự án thuộc huyện Cao Lãnh, Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành cho thấy vị thế của một nhà thầu "thân quen" bậc nhất tại địa phương này.

Hải Đăng - Hà Linh

Sự kiện Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành được chỉ định thực hiện gói thầu xây lắp dự án Cầu Trâu Trắng vào đầu tháng 12/2025 một lần nữa làm dày thêm danh sách các công trình mà doanh nghiệp này đảm nhiệm tại "sân nhà" Đồng Tháp. Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là một trong những doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt khăng khít với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Thống kê đến tháng 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành đã tham gia 65 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó được ghi nhận trúng 32 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 72,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu doanh nghiệp này giành được đều tập trung tại tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là huyện Cao Lãnh cũ.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, nhà thầu Hoàn Thành đã tham dự 27 gói thầu và trúng tới 10 gói với tổng giá trị gần 35 tỷ đồng. Trước đó, tại đơn vị tiền thân là Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh, doanh nghiệp này cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi trúng 15/25 gói thầu tham gia, đạt tổng giá trị hơn 23,6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tính riêng hai đơn vị quản lý dự án cấp huyện này, Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành đã sở hữu "bộ sưu tập" 25 gói thầu xây lắp cầu đường, đê bao.

Trong năm 2025, trước khi trúng thầu dự án Cầu Trâu Trắng, vào ngày 08/04/2025, nhà thầu này cũng đã được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh lựa chọn thực hiện một gói thầu xây lắp trị giá hơn 3,3 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Nhìn lại năm 2024, doanh nghiệp này cũng "bội thu" với hai gói thầu xây lắp đê bao và hạ tầng có tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng lần lượt vào tháng 7 và tháng 8.

Đi xa hơn về giai đoạn 2021 - 2023, Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành liên tục được xướng tên tại các gói thầu có quy mô từ 2 đến gần 5 tỷ đồng như: Gói xây dựng nền và mặt đê (4,8 tỷ đồng vào tháng 10/2023); Gói nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước (4,6 tỷ đồng vào tháng 5/2023); Gói xây dựng cầu Kênh Ba (3,4 tỷ đồng vào tháng 9/2021).

Phân tích về hiện tượng nhà thầu "quen" liên tiếp trúng thầu tại một địa bàn, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định:

"Về lý thuyết, một nhà thầu am hiểu địa hình, có sẵn bãi tập kết vật liệu và nhân công tại địa phương sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá và phương án thi công. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp trúng thầu với mật độ dày đặc tại cùng một nhóm chủ đầu tư cũng đặt ra bài toán về sự đa dạng hóa thị trường và tính công bằng đối với các nhà thầu mới. Các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ năng lực thi công thực tế, máy móc thiết bị của nhà thầu để đảm bảo họ không bị quá tải khi triển khai đồng thời nhiều gói thầu, tránh rủi ro chậm tiến độ hoặc suy giảm chất lượng công trình."

Thực tế, với một doanh nghiệp có quy mô trung bình như Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Thành, việc đảm đương khối lượng công việc lớn tại Cao Lãnh đòi hỏi sự quản trị nguồn lực cực kỳ khắt khe. Dư luận đặt câu hỏi liệu sự "ưu ái" hay "mối lương duyên" này có giúp các công trình tại địa phương đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất như mong đợi của cử tri hay không?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Đồng Tháp: Đối thủ "nhiều duyên nợ" và tỷ lệ tiết kiệm tại các dự án [Kỳ 3]

