Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Tiêu chí “tạo hình” trở thành rào cản?

Nhà thầu cho rằng, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc (Tây Ninh) làm chủ đầu tư “cài cắm” tiêu chí nhân sự lạ.

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn xã Cần Giuộc với dự toán mua sắm 2,264 tỷ đồng sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế; Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định 2160/QĐ-PKT ngày 11/12/2025.

Theo đó, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ có giá 2,12 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc trực tiếp mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 12 tháng; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 31/12/2025.

Tại gói thầu gói thầu “chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn xã Cần Giuộc”, ngay sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, ngày 23/12/2025, nhà thầu đã yêu cầu làm rõ tiêu chí nhân sự chủ chốt cụ thể vị trí chỉ huy trưởng ((hoặc cán bộ quản lý chung). Nhà thầu cho rằng tiêu chí không phù hợp và gây hạn chế cạnh tranh.

Cụ thể:

Về tính chất gói thầu và quy định nhân sự

Nhà thầu cho rằng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn có tính chất đơn giản (chăm sóc cây xanh, thảm cỏ định kỳ), không phải công việc đặc thù đòi hỏi kỹ thuật quá cao.

Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, các gói thầu dịch vụ phi tư vấn đơn giản thường không yêu cầu nhân sự chủ chốt, trừ trường hợp đặc biệt. Việc đưa thêm yêu cầu kinh nghiệm “có hạng mục tạo hình cây xanh” bị coi là hành vi cài cắm tiêu chí để hạn chế nhà thầu.

Về sự sai lệch trong thuật ngữ chuyên môn (Định mức Kinh tế - Kỹ thuật)

Nhà thầu đã chỉ ra sự không đồng nhất giữa E-HSMT và quy định của Bộ Xây dựng:

Trong các quyết định về định mức (QĐ 593/2014 và QĐ 38/2025), không tồn tại danh mục nào tên là “tạo hình cây xanh”. Định mức hiện hành chỉ quy định là “Duy trì cây cảnh tạo hình” với công việc cụ thể là “Cắt tỉa cây theo hình quy định”.

Do đó, nhà thầu cho rằng, việc sử dụng thuật ngữ không chuẩn xác trong E-HSMT khiến nhà thầu gặp khó khăn trong việc chứng minh năng lực và bố trí nhân sự...