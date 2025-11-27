Giải mã mối quan hệ "sân nhà": Nam Long Thịnh và "duyên nợ" với ĐH SPKT TP HCM, Điện lực Nhơn Trạch [Kỳ 3]

Công ty Nam Long Thịnh đã tham gia tới 33 gói thầu tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch và 5 gói thầu tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, với tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại cả hai đơn vị này.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong danh sách 19 bên mời thầu mà Công ty TNHH Nam Long Thịnh từng tham gia, nổi bật lên hai cái tên chiếm phần lớn số lượng và giá trị gói thầu mà nhà thầu này tham gia. Đó là Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Mối quan hệ hợp tác bền chặt này đã tạo nên một hiện tượng "sân nhà" đáng chú ý.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch: 33 gói thầu, trúng 25 gói

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch chính là "đất lành" lớn nhất và lâu dài nhất của Công ty TNHH Nam Long Thịnh.

Thống kê cho thấy, Công ty TNHH Nam Long Thịnh có quan hệ với Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch. Tổng cộng, tại chủ đầu tư này, Công ty TNHH Nam Long Thịnh đã tham gia tới 33 gói thầu và trúng 25 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây là hơn 25,1 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu tại đây lên tới hơn 75%.

Mối quan hệ này bắt đầu từ năm 2017 và kéo dài liên tục đến nay. Các gói thầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng nhà máy, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, nhà xưởng...

Năm 2024, nhà thầu này tiếp tục trúng các gói thầu đáng chú ý tại đây. Đơn cử, gói "Sơn chống ăn mòn, rỉ sét 02 ống khói thoát chính lò thu hồi nhiệt..." trị giá 2.854.648.372 đồng (liên danh, công bố kết quả tháng 7/2024); gói "Bảo dưỡng, sửa chữa sơn chống ăn mòn cho hệ khung, mái che..." trị giá 674.242.067 đồng (liên danh, công bố kết quả tháng 12/2024).

Tần suất trúng thầu dày cho thấy sự am hiểu sâu sắc của nhà thầu về yêu cầu kỹ thuật và đặc thù của chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quản lý nhà nước về đấu thầu, hiện tượng này cũng tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tính cạnh tranh. Khi một nhà thầu trở nên quá "quen mặt", liệu các nhà thầu khác có còn động lực để tham gia đấu thầu tại chủ đầu tư đó?

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Mối quan hệ mới nhưng giá trị lớn

So với Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, mối quan hệ với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE) có vẻ mới hơn, bắt đầu từ năm 2024, nhưng lại tập trung vào các gói thầu có giá trị lớn.

Tại đây, Công ty TNHH Nam Long Thịnh đã tham gia 5 gói thầu, trúng 4 gói và 1 gói chưa có kết quả (Gói thầu "Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị", mở thầu ngày 03/11/2025). Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối (đối với các gói đã có kết quả). Tổng giá trị trúng thầu tại HCMUTE lên tới 23.492.141.564 đồng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm.

Năm 2024, nhà thầu này đã trúng 2 gói. Gói thứ nhất là "Thi công xây dựng" (Cải tạo xây dựng khu tổng hợp) với giá trị lớn 8.453.019.841 đồng (công bố kết quả tháng 3/2024). Gói thứ hai là "Thi công xây dựng" (Cải tạo sân nền khu B – C) với giá 860.133.000 đồng (công bố kết quả tháng 10/2024).

Đáng chú ý, gói thầu thứ hai có hình thức lựa chọn là "Chỉ định thầu rút gọn". Việc áp dụng hình thức này đồng nghĩa với việc Công ty TNHH Nam Long Thịnh được chủ đầu tư trực tiếp lựa chọn mà không cần qua quá trình đấu thầu cạnh tranh. Mặc dù Luật Đấu thầu cho phép áp dụng chỉ định thầu trong một số trường hợp cụ thể, việc áp dụng này cần được giải trình rõ ràng để đảm bảo minh bạch.

Sang năm 2025, nhà thầu này tiếp tục trúng 2 gói thầu lớn với tổng giá trị hơn 14,1 tỷ đồng (tháng 1 và tháng 2/2025).

Dấu hỏi về tính minh bạch và nguồn vốn

Tại HCMUTE, các gói thầu sử dụng "Nguồn thu hợp pháp của Nhà trường". Tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, nguồn vốn đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Dù là nguồn vốn nào, theo quy định của Luật Đấu thầu, việc sử dụng vốn cũng phải đảm bảo các nguyên tắc: Công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc một nhà thầu liên tục được lựa chọn, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặt ra những câu hỏi cần được làm rõ: Liệu quy trình xây dựng Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại các chủ đầu tư này có vô tình hay cố ý tạo ra các tiêu chí phù hợp với năng lực của nhà thầu "quen"? Quy trình đánh giá E-HSDT có đảm bảo tính khách quan khi các nhà thầu khác thường xuyên không đáp ứng được yêu cầu?

Sự tồn tại của các "sân nhà" trong hoạt động đấu thầu, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể làm suy giảm tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Tính cạnh tranh tại các gói thầu của Công ty Nam Long Thịnh: Bức tranh cạnh tranh ảm đạm