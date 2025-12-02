Hà Nội

Bạn đọc

Giáo dục Cửu Long và 'cú đúp' gói thầu 42,8 tỷ đồng tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày giữa tháng 10/2025, các liên danh do Công ty Giáo dục Cửu Long đứng đầu đã trúng liên tiếp 2 gói thầu thiết bị giáo dục trị giá hơn 42,8 tỷ đồng tại Vĩnh Long.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra hết sức sôi động trong năm 2025. Nổi lên trong bức tranh đó, Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Cửu Long (gọi tắt là Giáo dục Cửu Long) đang cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ với tần suất trúng thầu và quy mô các gói thầu đáng chú ý.

2-9579.png
Ảnh Minh họa

Cột mốc ngày 14/10/2025: Hơn 42,8 tỷ đồng trong một ngày

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) ghi nhận, ngày 14/10/2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Giáo dục Cửu Long. Chỉ trong ngày này, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) đã ban hành hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho hai gói thầu quy mô lớn, và Giáo dục Cửu Long đều góp mặt với vai trò đứng đầu liên danh.

Cụ thể, tại Gói thầu số 03: Mua sắm và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu... trên địa bàn huyện Châu Thành. Theo Quyết định số 701/QĐ-BQL ngày 14/10/2025, đơn vị trúng thầu là Liên danh Cửu Long - Cánh Diều (bao gồm Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Cửu Long và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cánh Diều). Giá trúng thầu được phê duyệt là 16.949.520.000 đồng.

Cùng thời điểm, tại Quyết định số 702/QĐ-BQL ngày 14/10/2025, Chủ đầu tư tiếp tục phê duyệt KQLCNT cho Gói thầu số 03 tương tự, thực hiện trên địa bàn huyện Trà Cú. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thiết bị Trà Cú (bao gồm Giáo dục Cửu Long và Công ty TNHH Giải pháp Giáo dục và Thiết bị Gia Định). Giá trúng thầu được xác định là 25.892.976.000 đồng.

Như vậy, tổng giá trị của hai gói thầu mà Giáo dục Cửu Long và các đối tác trúng chỉ trong ngày 14/10/2025 lên tới 42.842.496.000 đồng. Cả hai gói thầu đều do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Trúc Xanh Việt Nam làm bên mời thầu, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Theo biên bản mở thầu, mỗi gói đều có sự tham gia của 7 nhà thầu.

Bức tranh tổng quan và sự bứt phá năm 2025

Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Cửu Long (MST: 1801626337) được thành lập ngày 15/01/2019, có trụ sở tại Cần Thơ. Dù tuổi đời còn tương đối trẻ, công ty đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường.

Theo dữ liệu tổng hợp, từ khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, công ty đã tham gia 112 gói thầu, trúng 41 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 118.717.909.753 đồng.

Năm 2025 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ. Tính đến tháng 11/2025, Giáo dục Cửu Long đã tham gia 18 gói thầu, trúng 10 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng 55,56%. Tổng giá trị trúng thầu trong năm đạt 77.873.510.285 đồng, chiếm tới 65,6% tổng giá trị trúng thầu trong toàn bộ lịch sử hoạt động của công ty.

Chiến lược liên danh là then chốt

Một điểm đáng chú ý trong hồ sơ năng lực của Giáo dục Cửu Long là chiến lược liên danh đóng vai trò then chốt. Trong tổng giá trị trúng thầu hơn 118,7 tỷ đồng, có tới 82.628.150.989 đồng đến từ vai trò liên danh, gấp hơn 2,2 lần so với giá trị trúng thầu độc lập (36.089.758.764 đồng).

Riêng trong năm 2025, sự phụ thuộc này càng rõ nét khi hơn 97% tổng giá trị trúng thầu đến từ các gói thầu liên danh quy mô lớn. Điều này cho thấy sự nhạy bén của nhà thầu trong việc hợp tác để đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và tài chính cho các dự án lớn.

Thách thức về năng lực thực thi đồng thời

Việc trúng thầu liên tiếp các gói thầu quy mô lớn trong thời gian ngắn đặt ra câu hỏi về khả năng huy động nguồn lực và năng lực thực hiện của nhà thầu để đảm bảo tiến độ, chất lượng hàng hóa cung cấp đồng thời cho nhiều dự án.

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia Đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn quy định chặt chẽ về việc đánh giá năng lực kỹ thuật và tài chính của nhà thầu. Nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị và nguồn lực tài chính không trùng lặp cho các gói thầu đang thực hiện."

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang phân tích thêm: "Việc một nhà thầu hoặc liên danh trúng nhiều gói thầu trong một khoảng thời gian ngắn không vi phạm quy định pháp luật nếu họ chứng minh được nguồn lực thực tế. Tuy nhiên, đây là một chỉ dấu quan trọng để chủ đầu tư và các cơ quan giám sát cần theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng. Trách nhiệm của chủ đầu tư là phải kiểm tra, xác minh, tránh tình trạng nhà thầu dàn trải nguồn lực, dẫn đến chậm tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng hàng hóa như cam kết trong E-HSDT, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị giáo dục đòi hỏi tính đặc thù cao."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Hồ sơ đấu thầu 2025 của Giáo dục Cửu Long: Tỷ lệ trúng thầu cao và bài toán hiệu quả kinh tế

#Giáo dục Cửu Long #Vĩnh Long #gói thầu #thiết bị giáo dục #đấu thầu #kỳ 1

Gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Phúc Lộc: Cuộc đua "song mã" gay cấn

Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại xã Phúc Lộc (Hà Nội) vừa mở thầu với sự tham gia của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Trí Dũng và Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông. Mức giá dự thầu đang cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mua sắm trang thiết bị bán trú và dạy học tại xã Phúc Lộc (Hà Nội) đã hoàn tất mở thầu vào ngày 17/11/2025. Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu quen mặt trên thị trường đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách.

Toàn cảnh gói thầu và diễn biến mở thầu

Bạn đọc

Đua gói thầu hơn 200 tỷ tại Đồng Nai: Xây lắp 368 tạo lợi thế lớn về giá?

Tại gói thầu XL11 do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai mời thầu, Công ty Cổ phần Xây lắp 368 đang có lợi thế lớn khi bỏ giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu XL11: Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2500182078, nằm trong Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (đợt 2). Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 200.186.887.371 đồng, thực hiện trong 450 ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Bạn đọc

Đồng Nai: Gói thầu hơn 2,6 tỷ tại xã Bom Bo có về tay Công ty Anh Hiếu?

Là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu thi công tại xã Bom Bo, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu đang đứng trước cơ hội lớn để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "siêu thấp".

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 15:37 ngày 26/11/2025, Phòng Kinh tế xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu gói thầu số IB2500520073-00: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng". Đây là hạng mục chính thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên đến Nhà Văn hoá thôn 3 - Bom Bo".

Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước năm 2025. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15/QĐ-PKT ngày 14/11/2025 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 20/QĐ-PKT ngày 17/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Bom Bo, giá gói thầu được xác định là 2.631.066.522 đồng.

