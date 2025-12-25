Xây dựng Thương mại Bình Trang và chuỗi thắng lớn cuối năm 2025 tại Tây Ninh

Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tiếp trúng các gói thầu giao thông giá trị lớn tại Tây Ninh với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Trong bức tranh đầu tư công tại khu vực Tây Nam Bộ những tháng cuối năm 2025, cái tên Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang (Mã số doanh nghiệp: 1100531461) đang trở thành tâm điểm khi liên tiếp được xướng tên tại các gói thầu xây lắp trọng điểm.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, ngày 10/12/2025, ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 256/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng công trình Sửa chữa ĐT.831. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang đã vượt qua các đối thủ để trúng thầu với giá 10.319.616.000 đồng.

Nguồn MSC

Trước đó chỉ một ngày, tại Tây Ninh, doanh nghiệp này cũng ghi dấu ấn tại dự án Đường liên xã Thủy Tây - Thạnh Phú - Thạnh Phước. Theo Quyết định số 1391/QĐ-BQLDA ngày 09/12/2025 do ông Nguyễn Văn Chỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An ký, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu với giá lên tới 36.908.610.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 11/2025, nhà thầu này cũng đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An lựa chọn thực hiện gói thầu Thi công chỉnh trang Đường tỉnh 819 với giá trúng thầu 11.747.663.000 đồng.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy năng lực "bất bại" của đơn vị này. Tính đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 64 gói thầu, trúng 55 gói, trượt 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 820 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một năm thành công rực rỡ khi nhà thầu này trúng 8/12 gói thầu đã tham gia.

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các dự án hạ tầng giao thông trên cùng một địa bàn cho thấy lợi thế về huy động nguồn lực tại chỗ. Tuy nhiên, vấn đề cạnh tranh thực sự giữa các nhà thầu và tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách tại các gói thầu này vẫn là câu hỏi cần được phân tích sâu sắc.