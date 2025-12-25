Hà Nội

Xây dựng Thương mại Bình Trang và chuỗi thắng lớn cuối năm 2025 tại Tây Ninh

Chỉ trong tháng 12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tiếp trúng các gói thầu giao thông giá trị lớn tại Tây Ninh với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Hải Đăng

Trong bức tranh đầu tư công tại khu vực Tây Nam Bộ những tháng cuối năm 2025, cái tên Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang (Mã số doanh nghiệp: 1100531461) đang trở thành tâm điểm khi liên tiếp được xướng tên tại các gói thầu xây lắp trọng điểm.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, ngày 10/12/2025, ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 256/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng công trình Sửa chữa ĐT.831. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang đã vượt qua các đối thủ để trúng thầu với giá 10.319.616.000 đồng.

Trước đó chỉ một ngày, tại Tây Ninh, doanh nghiệp này cũng ghi dấu ấn tại dự án Đường liên xã Thủy Tây - Thạnh Phú - Thạnh Phước. Theo Quyết định số 1391/QĐ-BQLDA ngày 09/12/2025 do ông Nguyễn Văn Chỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An ký, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu với giá lên tới 36.908.610.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 11/2025, nhà thầu này cũng đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An lựa chọn thực hiện gói thầu Thi công chỉnh trang Đường tỉnh 819 với giá trúng thầu 11.747.663.000 đồng.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy năng lực "bất bại" của đơn vị này. Tính đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 64 gói thầu, trúng 55 gói, trượt 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 820 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một năm thành công rực rỡ khi nhà thầu này trúng 8/12 gói thầu đã tham gia.

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các dự án hạ tầng giao thông trên cùng một địa bàn cho thấy lợi thế về huy động nguồn lực tại chỗ. Tuy nhiên, vấn đề cạnh tranh thực sự giữa các nhà thầu và tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách tại các gói thầu này vẫn là câu hỏi cần được phân tích sâu sắc.

Sawaco chỉ định gói thầu hơn 7,4 tỷ cho Công ty Xây dựng Nam Khang [Kỳ 1]

Dự án di dời, xử lý giao cắt ống cấp nước tại Tân Bình do Sawaco làm chủ đầu tư đã được chỉ định cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang với giá trúng thầu hơn 7,4 tỷ đồng.

Ngày 12/12/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Sawaco) đã ban hành Quyết định số 2805/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng”. Gói thầu này thuộc dự án “Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3 phối hợp với dự án cải tạo, nâng cấp đường và cụm hẻm phường 3, 5 - quận Tân Bình”.

qd.jpg
Quyết định số 2805/QĐ-TCT-CNTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng”. Nguồn: MSC
Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Trở lại câu chuyện Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2026 tại Đồng Nai. Như đã phản ánh ở kỳ trước, Liên danh Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 (Công ty Đường thủy Nội địa số 11) và Công ty Tín Phát đã trúng thầu trong thế "độc diễn". Tuy nhiên, nhìn vào hồ sơ năng lực của thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Đường thủy Nội địa số 11, việc trúng thầu này dường như chỉ là "chuyện nhỏ" trong một bức tranh trúng thầu quy mô lớn hơn rất nhiều.

Hồ sơ trúng thầu "khủng"

Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Tiêu chí “tạo hình” trở thành rào cản?

Nhà thầu cho rằng, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc (Tây Ninh) làm chủ đầu tư “cài cắm” tiêu chí nhân sự lạ.

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn xã Cần Giuộc với dự toán mua sắm 2,264 tỷ đồng sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế; Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định 2160/QĐ-PKT ngày 11/12/2025.

Theo đó, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ có giá 2,12 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc trực tiếp mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 12 tháng; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 31/12/2025.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

