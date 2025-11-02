Hà Nội

Xã hội

Hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng bị vỡ, nhiều người bị cuốn trôi

Nước đã cuốn trôi ít nhất 3 người tại khu vực Cây Cà, trong đó có một bé gái 13 tuổi.

Bảo Ngân (T/H)

Ngày 2/11, một lãnh đạo UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, khoảng 20h ngày 1/11 nước lũ từ trên núi cuồn cuộn về trong đêm, cuốn trôi một gia đình tại thôn 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, mưa lớn kết hợp một hồ chứa tự đắp trên núi thuộc địa bàn xã Tuy Phong bị vỡ đã khiến lượng nước lớn từ trên cao ập xuống hạ nguồn. Người dân khu vực rẫy phía chân núi nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy và nhà dân. Nhiều người bỏ chạy ra khu vực đường lộ cao hơn để thoát thân.

cats-5766.jpg
Người dân cùng đơn vị chức năng tìm kiếm những người bị nước cuốn mất tích. (Ảnh cắt từ video).

Nước đã cuốn trôi nhiều người tại khu vực Cây Cà, trong đó có một bé gái 13 tuổi. Đến khoảng 2h sáng 2/11, cơ quan chức năng và người dân đã cứu được hai người lớn bị nước cuốn trôi. Bé gái 13 tuổi vẫn đang được tìm kiếm.

Nhiều đội cứu trợ, cứu thương khu vực Phan Thiết và các xã lân cận Tuy Phong khi nghe tin có người bị nước cuốn mất tích đã tức tốc di chuyển về khu vực Cây Cà để hỗ trợ địa phương tìm kiếm nạn nhân.

Trước tình hình này, lực lượng quân sự, cứu hộ cứu nạn Công an Lâm Đồng, các đơn vị địa phương di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân bị ngập nặng tới trụ sở UBND xã và một số trường học gần đó tránh trú qua đêm, đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy Phong, sự cố xảy ra tại hồ chứa trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ.

Chính quyền xã đang tích cực triển khai tìm kiếm người mất tích, ghi nhận thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

>>> Video: Người dân tập trung tìm người bị nước cuốn mất tích tại xã Tuy Phong. (Nguồn: PLO).

