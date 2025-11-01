Bị nước cuốn khi đi trong mưa lớn, một phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Mưa lớn khiến đường trơn trượt, người phụ nữ ở xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) không may ngã xuống mương ven đường, bị nước cuốn đi và tử vong.

Tối 1/11, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, một phụ nữ trên địa bàn không may bị nước cuốn tử vong khi đang trên đường về nhà trong lúc mưa lớn.

Nơi bà T. bị gặp nạn.

Khoảng 17h30 cùng ngày, bà L.T.T (sinh năm 1974, ngụ thôn Tân Đức, xã Đinh Văn Lâm Hà) sau khi dự tân gia người thân tại thôn Tân Hòa đang trên đường về thì gặp mưa to, trượt chân ngã xuống mương bên đường và bị nước cuốn trôi một đoạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đinh Văn Lâm Hà đã huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 19h, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn không xa.

UBND xã Đinh Văn Lâm Hà đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.