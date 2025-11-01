Hà Nội

Xã hội

Bị nước cuốn khi đi trong mưa lớn, một phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Mưa lớn khiến đường trơn trượt, người phụ nữ ở xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) không may ngã xuống mương ven đường, bị nước cuốn đi và tử vong.

Bảo Giang

Tối 1/11, UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, một phụ nữ trên địa bàn không may bị nước cuốn tử vong khi đang trên đường về nhà trong lúc mưa lớn.

z7179300102613-de6ae221810f0bbde298930bcdb6f5c2.jpg
Nơi bà T. bị gặp nạn.

Khoảng 17h30 cùng ngày, bà L.T.T (sinh năm 1974, ngụ thôn Tân Đức, xã Đinh Văn Lâm Hà) sau khi dự tân gia người thân tại thôn Tân Hòa đang trên đường về thì gặp mưa to, trượt chân ngã xuống mương bên đường và bị nước cuốn trôi một đoạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đinh Văn Lâm Hà đã huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 19h, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn không xa.

UBND xã Đinh Văn Lâm Hà đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Xã hội

Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân Lâm Đồng khắc phục hậu quả sau lũ

Sau khi nước rút, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, giúp người dân dọn bùn đất, ổn định cuộc sống.

kto-tl_gen-h-giup00.jpg
Sáng 1/11, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống có mặt tại khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, ghi nhận lực lượng Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả sau trận lũ lớn.
kto-tl_gen-h-giup.jpg
Sau nhiều ngày mưa, nước lũ từ các khu vực cao đổ về khiến nhiều tuyến đường, nhà dân ở phường Hàm Thắng ngập sâu, bùn đất và rác thải phủ dày.
Xã hội

Xác định danh tính cô gái vụ thi thể phân hủy trong cốp ô tô

Liên quan vụ phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân.

Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Đông Thạnh đã xác định được danh tính nạn nhân vụ phát hiện thi thể trong cốp ô tô vào sáng 1/11. Nạn nhân là cô gái 27 tuổi, trú tại địa phương, đã mất liên lạc với gia đình vài ngày trước.

thithe.png
Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đỗ trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TPHCM). Ảnh: N.T
Xã hội

Con nợ dàn cảnh cưỡng đoạt hơn 21 tỷ đồng của chủ nợ tại Đắk Lắk

Ba phụ nữ ở Đắk Lắk đã dàn cảnh để hù dọa và ép chủ nợ viết giấy, xóa khoản vay hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 1/11, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý ba nghi phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an làm việc với ba nghi phạm liên quan. Ảnh: S.Đ
Công an làm việc với ba nghi phạm liên quan. Ảnh: S.Đ
