Khởi tố 'hot girl' lập tài khoản trên mạng lừa tình, lừa tiền của đàn ông

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vũ Thị Phương Thảo khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 27/8/2025, Công an xã Phúc Thọ nhận được đơn trình báo của anh N.Q.P (SN 2001, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) về việc bị một phụ nữ quen qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định đối tượng gây án là Vũ Thị Phương Thảo.

Đối tượng Vũ Thị Phương Thảo.

Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo với tên “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”… rồi lên ứng dụng hẹn hò để làm quen với những nam giới có nhu cầu tìm bạn gái.

Sau khi lấy được lòng tin, Thảo giới thiệu bản thân là nhân viên ngân hàng (HDbank, MBbank) cần “chạy chỉ tiêu” mở thẻ. Lợi dụng sự tin tưởng của “bạn trai”, Thảo tải các ứng dụng tài chính như VIKKI hoặc ViettelMoney, đăng ký mở tài khoản rồi vay tiền tín dụng. Số tiền này sau đó được chuyển về tài khoản cá nhân của Thảo để chiếm đoạt.

Ngoài vụ việc trên, Công an xã Phúc Thọ đấu tranh, làm rõ Thảo còn thực hiện 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt tổng cộng hàng trăm triệu đồng.

Ngày 26/9/2025, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an TP Hà Nội thông báo, ai là bị hại của đối tượng Vũ Thị Phương Thảo với thủ đoạn tương tự, liên hệ Công an xã Phúc Thọ hoặc điều tra viên Kiều Xuân Huy, số điện thoại 0983.045.883 để phối hợp xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.