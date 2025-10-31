Hà Nội

Xã hội

Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh tăng lưu lượng xả tràn

Hồ Kẻ Gỗ cùng nhiều hồ chứa khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã điều tiết, tăng lưu lượng xả để hạ mực nước đón lũ.

Hạo Nhiên

Ngày 31/10, thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, mực nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) hiện đạt cao trình 31,15/32,5 m, đang được điều tiết qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng khoảng 90 m³/giây.

Theo kế hoạch vận hành, đơn vị sẽ tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350 m³/giây từ 6h sáng cùng ngày, tùy theo diễn biến mưa lũ. Việc xả nước được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa và vùng hạ du.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao, từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 01/11, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 – 300 mm, có nơi trên 400 mm.

z7173549132707d2e9b860321261cf96010c2da745463b-izhs.jpg
Hồ Kẻ Gỗ xả tràn để hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ.

Riêng vùng đồng bằng ven biển phía Nam có thể đạt 200-400 mm, nơi cao nhất trên 600 mm. Đêm 01/11 đến ngày 02/11, mưa lớn tiếp tục duy trì, tổng lượng mưa có thể vượt 300 mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 bố trí lực lượng túc trực vận hành, đảm bảo an toàn khi xả tràn. Đồng thời, khuyến cáo UBND các xã, phường trong khu vực hạ du gồm Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Thạch Xuân, Thạch Lạc, Thạch Hà, Đồng Tiến, Cẩm Bình và các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú… chủ động thông tin, hướng dẫn người dân phòng tránh nguy cơ mất an toàn khi điều tiết hồ chứa.

Ngoài hồ Kẻ Gỗ, nhiều hồ chứa lớn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tăng lưu lượng xả tràn để hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ.

572171790-1663989368339531-1474745620753604330-n.jpg
Lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, hồ Sông Rác xả 353 m³/giây và có thể nâng lên 800 m³/giây; hồ Thượng Sông Trí xả 50 m³/giây, có thể tăng lên 70 – 400 m³/giây tùy diễn biến thời tiết. Nhà máy thủy điện Hố Hô hiện điều tiết qua tràn với lưu lượng khoảng 150 m³/giây.

Mưa lớn những ngày qua, khiến tình trạng ngập úng xảy ra tại một số xã phường phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, phường Vũng Áng 146 hộ, xã Kỳ Xuân có 59 hộ, xã Kỳ Thượng 24 hộ, phường Hoành Sơn 20 hộ.

Đến sáng 31/10, UBND phường Vũng Áng đã tổ chức sơ tán 146 hộ/334; xã Kỳ Thượng 135 hộ/166 người trên địa bàn phường đến nơi an toàn.

Đặc biệt, tại hồ Cơn Trè, xã Kỳ Long cũ, nay là phường Vũng Áng xuất hiện điểm sạt lở bờ bao rộng chừng 2 - 5m khiến nước chảy từ trong hồ ra ngoài. Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền phường Vũng Áng huy động máy móc, nhân lực xử lý điểm sạt lở.

