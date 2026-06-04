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Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm vào xe tải ở Mỹ

Một đoàn tàu đã đâm vào xe tải ở bang Iowa, Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 4/6 cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại một giao lộ giữa đường cao tốc và đường sắt ở vùng nông thôn cách Des Moines khoảng 113 km về phía đông.

"Đoàn tàu đã đâm vào một xe tải cỡ lớn ở phía đông Iowa hôm 3/6, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương", cảnh sát trưởng hạt Poweshiek, Matt Maschmann, thông tin.

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Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa gần Victor, bang Iowa, ngày 3/6/2026. Ảnh: AP/Charlie Neibergall.

Chính quyền hạt Poweshiek cũng đã xác nhận với KCCI rằng vụ trật bánh tàu hỏa là do va chạm giữa một xe tải và một đoàn tàu vào khoảng 12h45 chiều 3/6.

Ông Maschmann cho biết thêm, tài xế trên xe tải đã thiệt mạng và một người khác được đưa đến bệnh viện với "thương tích nghiêm trọng".

"17 toa tàu và 2 đầu máy đã bị trật bánh trong vụ tai nạn và gây ra thiệt hại đáng kể cho đường sắt. Hình ảnh hiện trường cho thấy khói bốc lên từ những toa tàu lớn", cảnh sát trưởng Maschmann nói tiếp.

Trung sĩ Mike McCormick thuộc lực lượng tuần tra bang Iowa cho biết chiếc xe tải chở một "máy kéo cỡ lớn", và điều này có thể đã góp phần làm trật bánh tàu hỏa.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát bang Iowa, Trung sĩ Alex Dinkla, không có vật liệu nguy hiểm nào bị đổ ra ngoài trong vụ tai nạn.

Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn ở Ấn Độ trước đây

Nguồn video: VTV
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