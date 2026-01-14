Hà Nội

Thế giới

Tàu hỏa đâm vào xe bán tải chở công nhân, nhiều thương vong

3 công nhân nhà máy dệt, trong đó có hai anh em ruột, đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu đâm vào xe bán tải chở công nhân ở Pakistan.

An An (Theo The Daily Star)

Theo The Daily Star, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại một đường ngang không có rào chắn ở khu vực Sotashi, Pakistan, ngày 12/1.

Cảnh sát đường sắt và các nguồn tin địa phương cho biết, hôm xảy ra vụ việc, chiếc xe bán tải chở khoảng 15 công nhân đang trên đường đến trụ sở Boalmari sau khi kết thúc công việc tại nhà máy dệt Janata Jute Mill ở khu vực Dobra, Satair.

untitled-8364.png
Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe bán tải ở Pakistan ngày 12/1 khiến 13 người thương vong. Ảnh: TBS News.

Khi chiếc xe đi qua đoạn đường giao cắt không có rào chắn Sotashi, một đoàn tàu chở khách địa phương đi từ Kalukhali đến Bhatiapara đã va chạm với xe tải, khiến 3 công nhân tử vong tại chỗ.

Danh tính 3 người thiệt mạng được xác định là hai anh em ruột Md Jabbar Molla và Md Musa Molla, đến từ làng Bilkairail thuộc Moyna, và Jahanara Begum, vợ của Abul Kalam, cũng đến từ làng này. Cả 3 đều là công nhân tại nhà máy dệt Janata Jute Mill.

Ngoài ra, 10 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương điều trị.

Một cuộc điều tra về vụ tai nạn đã được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ hồi tháng 6/2024

Nguồn video: THĐT
