Thương vong mới nhất trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Indonesia

Giới chức Indonesia xác nhận, 14 người thiệt mạng, tất cả đều là phụ nữ, và 84 người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa ở ngoại ô Jakarta.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra hôm 27/4 khi đoàn tàu Argo Bromo Anggrek đâm vào toa cuối của đoàn tàu chở khách khác đang dừng tại ga Bekasi Timur, ngoại ô Jakarta. Lực lượng cứu hộ ngày 28/4 đã hoàn tất việc đưa những nạn nhân cuối cùng ra khỏi toa tàu bị hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Người thân của nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa bật khóc ở Bekasi, Indonesia, ngày 28/4/2026. Ảnh: AP/Tatan Syuflana.

Vụ tai nạn khiến 14 người thiệt mạng, tất cả đều là phụ nữ. Ông Bobby Rasyidin, Giám đốc điều hành của công ty đường sắt quốc gia PT Kereta Api Indonesia (KAI), cho biết thêm tổng cộng 84 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Thi thể các nạn nhân tử vong cũng đã được đưa đến bệnh viện để nhận dạng.

Phát ngôn viên của KAI, Franoto Wibowo, nói với đài truyền hình địa phương Kompas TV rằng, việc cứu hộ hành khách là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Theo các quan chức, tất cả 240 hành khách trên chuyến tàu đường dài Argo Bromo Anggrek đều an toàn.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đến thăm các bệnh nhân tại bệnh viện ở Bekasi vào ngày 28/4. Ông cũng chỉ đạo mở cuộc "điều tra ngay lập tức". Nguồn tin cho hay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia sẽ vào cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng này.

Được biết, Tổng thống Prabowo Subianto đã đồng ý cho phép xây dựng một cầu vượt gần đường ray tàu để giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trong khu vực.

