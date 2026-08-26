Hai ung thư trên cùng đường tiêu hóa, tái tạo đường ăn bằng đại tràng

Mắc đồng thời ung thư thực quản và ung thư dạ dày, người bệnh 59 tuổi phải trải qua cuộc phẫu thuật phức tạp để vừa loại bỏ khối u, vừa tái tạo đường ăn.

Hai ung thư ác tính với bản chất mô học khác nhau

Người bệnh L.V.T., nam, 59 tuổi, đến khám và điều trị tại Khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K vì tình trạng nuốt nghẹn và khó tiêu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện đồng thời hai tổn thương ác tính tại thực quản và dạ dày.

Kết quả nội soi và sinh thiết cho thấy tổn thương ở 1/3 dưới thực quản là ung thư biểu mô vảy (SCC), trong khi tổn thương tại hang vị dạ dày là ung thư biểu mô tuyến (AC). Đây là hai loại ung thư có bản chất mô học khác nhau nhưng cùng xuất hiện trên hệ tiêu hóa của một người bệnh.

Trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, tại bờ cong lớn thân vị ghi nhận tổn thương kích thước khoảng 15 × 22 mm, bờ không đều, ngấm thuốc kém và liên tục với thành dạ dày, phù hợp với tổn thương đã được phát hiện qua nội soi.

Hình ảnh siêu âm nội soi vị trí tổn thương tại Thực quản và dạ dày - Ảnh BVCC

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh, nội soi, sinh thiết và thăm dò chức năng được đánh giá tổng thể để xác định giai đoạn bệnh, từ đó xây dựng chiến lược điều trị phù hợp.

Sau hội chẩn, người bệnh được xác định mắc ung thư 1/3 dưới thực quản giai đoạn T1bN0M0 và ung thư hang vị dạ dày giai đoạn T2N0M0. Hai khối u nằm ở hai vị trí khác nhau đặt ra bài toán điều trị phức tạp: không chỉ cắt bỏ các tổn thương ung thư mà còn phải tìm phương án tái tạo đường tiêu hóa để duy trì chức năng ăn uống.

Không thể dùng dạ dày để thay thế thực quản

Theo phương án phẫu thuật thông thường, sau khi cắt thực quản, dạ dày có thể được tạo hình thành một ống và đưa lên thay thế phần thực quản đã cắt bỏ. Tuy nhiên, ở người bệnh này, dạ dày cũng có tổn thương ung thư cần được xử lý.

Vì vậy, phương án tái tạo bằng dạ dày không còn phù hợp. Đây là một trong những thách thức lớn nhất của cuộc phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, ê-kíp Khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K do TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa và ThS.BS Nguyễn Văn Cương cùng các bác sĩ trong khoa đã xây dựng phương án điều trị nhằm xử lý đồng thời hai tổn thương ác tính và tái tạo lại đường tiêu hóa.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ lựa chọn một đoạn đại tràng có nguồn mạch nuôi phù hợp để làm ống tiêu hóa thay thế. Đoạn đại tràng được nối với phần thực quản còn lại ở phía trên và đường tiêu hóa phía dưới, qua đó tái lập sự lưu thông của thức ăn.

Kỹ thuật này đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về chiều dài đoạn đại tràng, hướng đi của ống ghép, khả năng tưới máu cũng như độ an toàn của các miệng nối. Việc lựa chọn đoạn đại tràng phù hợp và bảo đảm nguồn cấp máu cho đoạn ghép là yếu tố quan trọng đối với kết quả phẫu thuật.

TS.BS Đoàn Trọng Tú cho biết, với người bệnh ung thư đường tiêu hóa, mục tiêu điều trị không chỉ dừng ở việc loại bỏ hoặc kiểm soát tổn thương ác tính. Sau phẫu thuật, khả năng ăn uống và duy trì sinh hoạt thường ngày cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hồi phục và chất lượng sống.

Nội soi phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp của người bệnh L.V.T. cho thấy, trong những ca bệnh phức tạp, chiến lược điều trị cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ vị trí, giai đoạn và đặc điểm của từng tổn thương. Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu, việc lập kế hoạch trước mổ và phối hợp giữa các thành viên trong ê-kíp có vai trò quan trọng.

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