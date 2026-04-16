Ung thư đại tràng di căn gan, phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nên đi khám sớm.

Bệnh viện 19/8 vừa phát hiện một trường hợp bệnh nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.

Bệnh nhân T.X.T (73 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II, di chứng liệt nửa người sau tai biến mạch máu não và viêm gan B. Bệnh nhân đi khám trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém và đi ngoài phân đen.

Sau khi thăm khám bằng các phương pháp cận lâm sàng như chụp CT, MRI và nội soi dạ dày – đại tràng, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 xác định người bệnh bị ung thư đại tràng phải đã di căn sang gan trái.

Hình ảnh chụp CT, MRI, nội soi xác định bệnh nhân bị ung thư đại tràng di căn gan - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã lựa chọn phương án phẫu thuật đồng thời hai tổn thương trong cùng một lần can thiệp, bao gồm cắt bỏ khối u đại tràng phải và cắt thùy gan trái có tổn thương di căn.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết: Các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại tràng, đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng do các dấu hiệu ban đầu thường mờ nhạt, dễ bị bỏ qua.

"Đây là một trường hợp người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền và ung thư đã di căn, nên việc điều trị cần được cân nhắc rất kỹ. Phẫu thuật trong trường hợp này nhằm kiểm soát tổn thương, giảm triệu chứng và tạo điều kiện cho các phương pháp điều trị tiếp theo", TS.BS Nguyễn Minh Tuấn cho biết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân có diễn biến hồi phục ổn định, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát, đã có thể ăn uống nhẹ và vận động tại giường.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BS Trần Nhật Linh - Khoa Ngoại tổng hợp cũng chia sẻ: "Nhiều trường hợp ung thư đường tiêu hóa có biểu hiện ban đầu rất kín đáo, người bệnh dễ bỏ qua, dẫn đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn hơn".

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm trung niên và cao tuổi, cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc tình trạng mệt mỏi kéo dài để đi khám sớm.

Trường hợp trên cho thấy việc phát hiện muộn có thể khiến bệnh tiến triển phức tạp hơn, trong khi chẩn đoán sớm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Mổ ung thư đại tràng cho cụ bà 95 tuổi, thách thức lớn với y học hiện đại

Phẫu thuật ở tuổi rất cao nguy cơ biến chứng gây mê, phẫu thuật cao, nhưng nếu không phẫu thuật, bệnh sẽ tiến triển nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống.

Điều trị ung thư đại tràng ở người cao tuổi, đặc biệt trên 90 tuổi, luôn là một thách thức lớn đối với y học hiện đại. Không chỉ đòi hỏi hiệu quả điều trị, mà còn phải đảm bảo an toàn gây mê, phẫu thuật và khả năng hồi phục sau mổ.

Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 – Bệnh viện K, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân 95 tuổi mắc ung thư đại tràng phải. Thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và ê- kíp Gây mê hồi sức, cùng quy trình đánh giá toàn diện trước mổ.

Ung thư đồng phát ở dạ dày - đại tràng, dấu hiệu ít ngờ tới

Cơn đau bụng thoáng qua có thể là dấu hiệu của ung thư hiếm gặp ở hai cơ quan tiêu hóa quan trọng, cần kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm.

Chỉ là những cơn đau bụng âm ỉ, thoáng qua, người đàn ông 68 tuổi ở phường Uông Bí (Quảng Ninh) không ngờ đó lại là dấu hiệu của một tình trạng cực kỳ hiếm gặp, nguy hiểm: ung thư đồng thời ở hai cơ quan tiêu hóa quan trọng – dạ dày và đại tràng.

Qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện người bệnh mắc ung thư đồng phát, một hiện tượng chỉ gặp ở 0,7–3,5% người bệnh ung thư dạ dày.

Phát hiện sớm ung thư tiêu hóa nhờ nội soi siêu âm

Nội soi siêu âm giúp phát hiện sớm ung thư tụy, dạ dày, đại trực tràng, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí y tế dài hạn

Siêu âm qua nội soi là kỹ thuật được kết hợp giữa nội soi và siêu âm, trong đó đầu dò siêu âm được gắn ở đầu dây nội soi tiêu hóa. Đây được coi như một cuộc cách mạng trong lĩnh vực nội soi đường tiêu hóa, đem lại hiệu quả chẩn đoán chính xác, nhanh về các bệnh ung thư đường tiêu hóa, tình trạng tổn thương niêm mạc ống tiêu hóa; đặc biệt là phát hiện ung thư giai đoạn sớm khi mà khối u còn nằm trong lớp niêm mạc.

Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ tại hội thảo về bệnh đường tiêu hoá.

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…