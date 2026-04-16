Ung thư đại tràng di căn gan, phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Bệnh viện 19/8 vừa phát hiện một trường hợp bệnh nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.

Bệnh nhân T.X.T (73 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II, di chứng liệt nửa người sau tai biến mạch máu não và viêm gan B. Bệnh nhân đi khám trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém và đi ngoài phân đen.

Sau khi thăm khám bằng các phương pháp cận lâm sàng như chụp CT, MRI và nội soi dạ dày – đại tràng, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 xác định người bệnh bị ung thư đại tràng phải đã di căn sang gan trái.

Hình ảnh chụp CT, MRI, nội soi xác định bệnh nhân bị ung thư đại tràng di căn gan - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã lựa chọn phương án phẫu thuật đồng thời hai tổn thương trong cùng một lần can thiệp, bao gồm cắt bỏ khối u đại tràng phải và cắt thùy gan trái có tổn thương di căn.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết: Các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại tràng, đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng do các dấu hiệu ban đầu thường mờ nhạt, dễ bị bỏ qua.

"Đây là một trường hợp người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền và ung thư đã di căn, nên việc điều trị cần được cân nhắc rất kỹ. Phẫu thuật trong trường hợp này nhằm kiểm soát tổn thương, giảm triệu chứng và tạo điều kiện cho các phương pháp điều trị tiếp theo", TS.BS Nguyễn Minh Tuấn cho biết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân có diễn biến hồi phục ổn định, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát, đã có thể ăn uống nhẹ và vận động tại giường.

Theo BS Trần Nhật Linh - Khoa Ngoại tổng hợp cũng chia sẻ: "Nhiều trường hợp ung thư đường tiêu hóa có biểu hiện ban đầu rất kín đáo, người bệnh dễ bỏ qua, dẫn đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn hơn".

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm trung niên và cao tuổi, cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc tình trạng mệt mỏi kéo dài để đi khám sớm.

Trường hợp trên cho thấy việc phát hiện muộn có thể khiến bệnh tiến triển phức tạp hơn, trong khi chẩn đoán sớm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

