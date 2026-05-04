Nội soi 3D cắt thực quản, vét hạch phục hồi tốt sau 72 giờ

Các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K vừa thực hiện phẫu thuật thành công hai trường hợp ung thư thực quản phức tạp bằng phương pháp mổ nội soi 3D cắt thực quản kết hợp nạo vét hạch 3 vùng (cổ – ngực – bụng).

Hai ca mổ khó, cần tìm phương án giải đáp

Bệnh nhân đầu tiên là nam giới 48 tuổi, nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài với chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới giai đoạn tiến triển (cT3N2M0) và đã mở thông dạ dày trước đó để đảm bảo dinh dưỡng.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 61 tuổi, ung thư thực quản 1/3 giữa (cT3N1M0) đã trải qua hóa xạ trị tiền phẫu. Cả hai bệnh nhân đều được chỉ định phẫu thuật nội soi 3D cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng – một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi can thiệp đồng thời ở nhiều vùng giải phẫu và trình độ chuyên môn cao của ê-kíp phẫu thuật.

PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K cho biết: “Điều trị ung thư thực quản phức tạp đòi điều trị đa mô thức với chuyên khoa phối hợp điều trị, bao gồm: Phẫu thuật, hóa chất, xạ trị và liệu pháp miễn dịch. Trong những trường hợp phát hiện sớm hoặc khối u còn khu trú, phẫu thuật đóng vai trò then chốt và có thể mang lại khả năng điều trị triệt căn.

Hai trường hợp này đặt ra cho chúng tôi nhiều câu hỏi cần phải giải đáp, mổ kỹ thuật gì và mổ như thế nào thì hiệu quả tối ưu, sau khi hội chẩn chúng tôi quyết định phương án phẫu thuật cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng (cổ – ngực – bụng) cho người bệnh.

Đây là một trong những phẫu thuật lớn, chuyên sâu và phức tạp nhất trong ngoại khoa tiêu hóa. Kỹ thuật này đã được phát triển tại các quốc gia có nền ngoại khoa tiên tiến như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phẫu thuật này đòi hỏi nhiều yếu tố như: Chỉ định đúng theo hướng dẫn, can thiệp đồng thời ở nhiều vùng giải phẫu, nạo vét hạch rộng, thời gian phẫu thuật kéo dài, kỹ năng cao của phẫu thuật viên và phối hợp ê-kíp gây mê hồi sức chặt chẽ . Chính vì vậy, nếu không được thực hiện tại các trung tâm có kinh nghiệm, kiểm soát tốt trong mổ thì có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng".

Thách thức trong ca phẫu thuật

Chỉ định nạo vét hạch 3 vùng tại khoa chủ yếu áp dụng cho các trường hợp: Ung thư thực quản ngực trên, giữa, khối u giai đoạn tiến triển, có di căn hạch rộng trên lâm sàng và cận lâm sàng trước mổ.

TS.BS Nguyễn Đức Duy, phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ đánh giá: “Đây là ca phẫu thuật thực hiện trong thời gian kéo dài, cần phối hợp của ê-kíp chuyên sâu được đào tạo bài bản, thời gian phẫu thuật có thể lên tới 7 – 8 giờ, đòi hỏi kỹ năng thành thạo và sự tỉ mỉ trong từng thao tác.

Một trong những bước khó khăn nhất là nạo vét hạch quanh dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Nếu dây thần kinh này bị tổn thương, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như: Khàn tiếng, mất tiếng, rối loạn nuốt, viêm phổi hít (sặc) sau mổ.

Đây là những biến chứng nặng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống và quá trình hồi phục của người bệnh. Ê-kíp cần kiểm soát thật tốt các yếu tố nguy cơ để ca mổ thành công.

Với kinh nghiệm lâu năm, chuyên môn cao cùng với việc được đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm hàng đầu, đặc biệt là tại Đại học Y khoa Showa (Tokyo – Nhật Bản), nhờ đó các phẫu thuật viên khoa Ngoại tiêu hóa 1 gồm TS.BS Nguyễn Đức Duy, ThS. BSNT Thái Đức An, ThS.BSNT Nguyễn Duy Thanh đã thực hiện kỹ thuật nạo vét hạch 3 vùng một cách bài bản, an toàn và hiệu quả.

Hai ca mổ thành công, người bệnh phục hồi tốt, ngày thứ 3 sau mổ bắt đầu ăn lỏng theo chương trình ERAS dưới sự hướng dẫn của ê-kíp và bác sĩ dinh dưỡng. Hiện người bệnh được ra viện, tiếp tục theo dõi điều trị.

Chuẩn hóa quy trình phẫu thuật ung thư thực quản – lợi ích lâu dài cho người bệnh

Kỹ thuật nạo vét hạch 3 vùng đã được triển khai thường quy trong những năm gần đây tại Bệnh viện K và ngày càng được hoàn thiện về quy trình và kỹ thuật. Hiện nay tại Khoa Ngoại tiêu hóa 1 đã xây dựng và chuẩn hóa quy trình phẫu thuật ung thư thực quản, bao gồm từ lựa chọn chỉ định, chiến lược tiếp cận phẫu thuật, trình tự nạo vét hạch đến kiểm soát biến chứng trong và sau mổ.

Chính sự chuẩn hóa này giúp giảm thiểu sai sót kỹ thuật, tối ưu hóa thời gian phẫu thuật và nâng cao tính an toàn cho người bệnh.

Nhờ đó, bệnh viện đã ghi nhận được các kết quả đáng khích lệ như: Triển khai phẫu thuật thường quy cho người bệnh ở giai đoạn ung thư tiến triển, tăng khả năng điều trị triệt căn, kiểm soát tốt biến chứng và tái phát, từ đó cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

“Ung thư thực quản là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm ung thư đường tiêu hóa. Nguyên nhân chính là triệu chứng của bệnh trong giai đoạn sớm thường không rõ ràng, nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Trong khi đó, ung thư thực quản có đặc điểm tiến triển nhanh và di căn hạch sớm. Bệnh thường gặp ở nam giới trung niên, đặc biệt ở những người có tiền sử hút thuốc lá, uống rượu bia kéo dài. Ung thư thực quản là bệnh lý phức tạp, nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Người dân cần chủ động quan tâm sức khỏe của mình, khám tầm soát định kỳ hàng năm, hay đi khám ngay khi có các yếu tố nguy cơ và triệu chứng như nuốt vướng, nuốt nghẹn kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K khuyến cáo.

