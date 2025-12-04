Hà Nội

Xã hội

Hải Phòng xử lý nghiêm xe tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến đê

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở NNMT chỉ đạo lực lượng quản lý đê điều tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép.

Hải Ninh

Mới đây, trước tình trạng xe cơ giới có tải trọng lớn lưu thông trên nhiều tuyến đê gây hư hỏng kết cấu đê điều và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

7777.jpg
Xe tải chạy trên tuyến đê Thái Bình ở Hải Phòng.

Thời gian qua, tại một số khu vực có bến bãi tập kết vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, gạch…, tình trạng xe quá tải lưu thông trên đê diễn ra phổ biến và phức tạp.

Các phương tiện này gây hư hỏng mặt đê, làm nứt vỡ kết cấu bê tông, xói lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và đời sống của người dân sinh sống ven đê. Công tác hộ đê, bảo vệ đê điều và phòng chống thiên tai vì vậy gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng quản lý đê điều tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép.

Đồng thời, khẩn trương rà soát và cắm bổ sung biển báo giới hạn tải trọng trên các tuyến đê, bảo đảm thuận lợi cho phương tiện lưu thông và phù hợp với đặc thù từng đoạn đê.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp kiểm soát xe tải trọng lớn trên các tuyến đê kết hợp giao thông, tránh chồng chéo trong quản lý. Công an thành phố được giao chỉ đạo lực lượng công an cơ sở hỗ trợ kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng xe cơ giới đi trên đê.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về quy định tải trọng xe đi trên đê và tác hại của xe quá tải đối với công trình đê điều; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đê trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

