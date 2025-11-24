Hải Phòng phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 24/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức chương trình phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ năm 2025.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tham dự chương trình.

Tại buổi phát động, các lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Việc ủng hộ, hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra là việc làm ý nghĩa góp phần phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh thần “Tương thân, tương ái”; cùng chung tay sẻ chia, hỗ trợ động viên về vật chất và tinh thần giúp Nhân dân các địa phương bạn nhanh chóng khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi phát động, các lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Trước đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc phân công thành phố Hải Phòng trực tiếp hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk, cùng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều loại thuốc men, vật tư y tế quan trọng cho tỉnh Đắk Lắk giúp địa phương cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Đến thời điểm này, Hải Phòng đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 50 tỷ đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết giúp người dân ứng phó với mưa lũ.

Thành phố Hải Phòng đang phát động trong toàn hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chiến dịch ủng hộ đồng bào Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thiệt hại do mưa lũ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đối với đồng bào vùng lũ trên cả nước.

Trong đợt mưa lũ năm nay, thành phố Hải Phòng còn hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.