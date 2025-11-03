Hai người quốc tịch Trung Quốc vận chuyển trái phép tiền tệ

Ngày 3/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Theo đó, khoảng 7h20 ngày 28/10/2025, tại luồng xuất cảnh Trung tâm quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một người đàn ông khi làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổ công tác yêu cầu người này di chuyển đến phòng xử lý vụ việc để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Đối tượng Ngô Tân Kích.

Tang vật thu giữ từ đối tượng Ngô Tân Kích.

Quá trình kiểm tra, người đàn ông khai tên là WU XINJI (Ngô Tân Kích), sinh năm 1968, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Tổng số tiền Ngô Tân Kích vận chuyển trái phép quy đổi ra tiền Việt Nam là khoảng 262 triệu đồng (trong đó có Nhân dân tệ, USD).

Đối tượng Bàn Khai Minh.

Cũng tại luồng làm thủ tục xuất cảnh Cửa khẩu đường bộ Quốc tế Lào Cai, trước đó, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ Bàn Khai Minh (quốc tịch Trung Quốc; sinh năm 1979, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam) vận chuyển trái phép gần 200 triệu tiền Việt Nam qua biên giới.

Trong 2 vụ việc, các đối tượng khi làm thủ tục xuất cảnh không khai báo Hải quan về việc mang theo người số tiền lớn vượt quá quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với 2 vụ việc trên để điều tra theo thẩm quyền.

