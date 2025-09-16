Hà Nội

Xã hội

Bị xử phạt vì bình luận sai vụ án nhận hối lộ buôn gỗ lậu ở Thanh Hoá

Ông Tr. thừa nhận là chủ tài khoản facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở Quan Hoá (cũ) không trong sáng.

Thiên Tuấn

Ngày 16/9, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Tr. (sinh năm 1966, ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa) với số tiền 10 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

o-tr-lam-viec-taijpg.jpg
Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, Công an xã Nam Xuân phát hiện trên mạng xã hội facebook có bài viết về một số cán bộ kiểm lâm vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ của đối tượng buôn gỗ lậu. Dưới bài viết này, có một tài khoản đã bình luận với nội dung không có căn cứ, mang tính quy chụp, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm.

Sau khi xác minh, Công an xã Nam Xuân đã triệu tập ông Nguyễn Khắc Tr. đến Công an xã để làm việc. Tại đây ông Tr. thừa nhận là chủ tài khoản facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở Quan Hoá (cũ) không trong sáng và rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên đang bị chặt phá.

Tuy nhiên, những nội dung ông Tr. nêu không có tài liệu, không có căn cứ chứng minh và hoàn toàn là thông tin bịa đặt mang tính cá nhân, làm mất uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an xác minh clip kẻ côn đồ đánh đập 2 cô gái:

(Nguồn: THĐT)
