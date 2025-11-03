Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng giấu gần 2 bánh heroin trong ô tô

Đối tượng Tưởng cất giấu 7 gói heroin dưới nắp capo ô tô và 0,1 gram ma túy tổng hợp tại sàn dưới hàng ghế sau để qua mắt lực lượng chức năng.

Bảo Ngân

Ngày 3/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cao, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng (SN 1976, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

cats-595.jpg
Đối tượng Trần Mạnh Tưởng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 16h ngày 23/10, tổ công tác phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Yên Bái đã phát hiện, bắt quả tang Trần Mạnh Tưởng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ trên xe ôtô Honda CR-V biển kiểm soát 30F-299.48.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tưởng cất giấu 7 gói heroin dưới nắp capo (trong khoang máy) nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Tại sàn dưới hàng ghế sau, tổ công tác thu giữ thêm 0,1g ma túy tổng hợp (methamphetamine) dạng viên nén.

Kết quả giám định cho thấy, tổng khối lượng ma túy thu giữ là 675,97g, tương đương gần 2 bánh heroin.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích trốn trên xe khách.

