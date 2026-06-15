Hai dự án xây lắp tại Vĩnh Long gọi tên Vạn Phát Lợi qua chỉ định thầu

Qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty Vạn Phát Lợi được chỉ định thi công 2 dự án nâng cấp Trung tâm văn hóa và sửa chữa đường giao thông với tổng giá trị gần 3 tỷ tại hai xã tỉnh Vĩnh Long.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vạn Phát Lợi (mã số doanh nghiệp 1500755723, địa chỉ tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) đang là nhà thầu thi công các dự án xây lắp trên địa bàn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Các gói thầu này được triển khai nhằm mục tiêu cải tạo hạ tầng, nâng cấp thiết chế văn hóa, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hồ sơ 2 gói thầu tại xã An Bình và xã Tam Bình

Tại dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trung tâm văn hoá, Thể thao xã tại ấp Bình Thuận do Phòng Kinh tế xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) đóng vai trò then chốt. Dự án này hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu hội họp, tạo không gian sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh cho nhân dân sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Quy mô đầu tư bao gồm cải tạo hạng mục nhà làm việc, làm mới hàng rào và mua sắm hệ thống âm thanh, màn hình LED.

Dữ liệu trích xuất cho thấy, ngày 15/5/2026, Quyền Trưởng phòng Kinh tế xã An Bình - Trần Trung Nghĩa ký Quyết định số 162/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cùng ngày 15/5/2026, Quyền Trưởng phòng Trần Trung Nghĩa tiếp tục ký Quyết định số 165/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, giao Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vạn Phát Lợi thi công. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.551.277.442 đồng, giá trúng thầu là 1.551.277.000 đồng. Khoảng chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 442 đồng.

Quyết định số 165/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tương tự, tại dự án Nâng cấp sửa chữa đường ấp Mỹ Quới - Tường Lễ và cầu Rạch Sấu - cống Rạch Lá ấp Tường Lễ; duy tu tuyến viện kiểm sát - nhà anh Trường ấp Tường Lễ do Phòng Kinh tế xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, Công ty Vạn Phát Lợi tiếp tục là đơn vị được lựa chọn. Theo hồ sơ, dự án này tiến hành duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 1.586 mét nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan khu vực.

Ngày 19/5/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Bình - Phạm Duy Phong ký ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng Quyết định số 109/QĐ-PKT. Ngay sau đó, ngày 21/5/2026, Trưởng phòng Phạm Duy Phong ký Quyết định số 115/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định thầu thi công xây dựng gói số 4 cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vạn Phát Lợi. Giá gói thầu ghi nhận là 1.444.701.986 đồng. Mức giá trúng thầu được phê duyệt là 1.444.702.000 đồng.

Quyết định số 115/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Quá trình triển khai các thủ tục từ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi có kết quả chỉ định thầu tại hai dự án trên diễn ra vô cùng nhanh chóng. Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời nhu cầu hạ tầng giao thông và văn hóa thiết yếu tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vạn Phát Lợi (MSDN: vn1500755723), có địa chỉ tại H20 Đường Trần Phú, Khóm 6, Phường Phước Hậu, Vĩnh Long, tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 08/01/2026, người đại diện pháp luật là Lương Tâm Hào.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu đã tham gia 6 gói thầu và trúng cả 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 100% với vai trò độc lập. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 4.484.938.986 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.98%. Trong số đó, doanh nghiệp đã trúng 3 gói thầu do Phòng Kinh tế xã Tam Bình làm chủ đầu tư và 1 gói thầu do Phòng Kinh tế xã An Bình làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, hình thức chỉ định thầu rút gọn được pháp luật quy định nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án vừa và nhỏ. Việc các đơn vị như Phòng Kinh tế xã An Bình hay Phòng Kinh tế xã Tam Bình hoàn thiện hồ sơ chỉ định thầu trong thời gian ngắn cho thấy nỗ lực bám sát tiến độ dự án. Tuy nhiên, khi áp dụng hình thức này, các cơ quan chủ quản cần đặc biệt chú trọng công tác giám sát chất lượng thi công để đảm bảo công trình phát huy tối đa công năng, tương xứng với nguồn ngân sách đã đầu tư.

Phân tích về khía cạnh tối ưu hóa nguồn vốn, luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại các gói thầu chỉ định thường không cao như hình thức đấu thầu rộng rãi do tính chất đặc thù của quy trình. Dù pháp luật không quy định mức tiết kiệm bắt buộc đối với chỉ định thầu, nhưng việc khuyến khích các nhà thầu đưa ra báo giá có tỷ lệ tiết kiệm từ 3% đến 6% sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho ngân sách nhà nước. Khi nhà thầu và chủ đầu tư cùng chia sẻ trách nhiệm cộng đồng thông qua việc giảm giá thi công mà vẫn cam kết chất lượng, ý nghĩa của các dự án hạ tầng cơ sở sẽ càng được nhân lên.