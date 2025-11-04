Hai đối tượng truy nã “sa lưới” sau nhiều năm lẩn trốn

Sau nhiều năm lẩn trốn, 2 đối tượng truy nã về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Cụ thể, vào ngày 02/11, Công an phường Đông Gia Nghĩa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Long (SN 2007), trú tại thôn 7, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ).

Đối tượng Gia Văn Dế (ở giữa)...

Được biết, Long là là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) truy nã theo Quyết định số 6912/QĐTN-CSMT ngày 27/5/2025 về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau khi bỏ trốn, Long liên tục thay tên, đổi họ, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm che giấu thân phận, gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi đến địa bàn phường Đông Gia Nghĩa, đối tượng đã bị Công an phường phát hiện, bắt giữ.

...và đối tượng Nguyễn Văn Long (ở giữa) tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 06/10, Công an phường Đông Gia Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vận động, bắt giữ thành công đối tượng Gia Văn Dế (SN 1992, thường trú tại bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy nã về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hiện, Công an phường Đông Gia Nghĩa đã bàn giao 2 đối tượng cho các cơ quan liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

