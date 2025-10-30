Hà Nội

Xã hội

Công an Khánh Hòa trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã đỏ

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa trục xuất nghi phạm Omokeev Ulukbek (quốc tịch Kyrgyz), là đối tượng "truy nã đỏ" của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol.

Hạo Nhiên

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tiến hành trục xuất đối tượng Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyz), là đối tượng "truy nã đỏ" của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol.

Được biết, Omokeev Ulukbek bị tổ chức Interpol truy nã vào năm 2021 vì đã cùng một số đối tượng khác mua bán, vận chuyển số lượng lớn chất gây nghiện đến Đức.

image.png
Đối tượng Omokeev Ulukbek tại cơ quan Công an.

Tháng 6/2025, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện đối tượng này đang thường trú tại một căn hộ trên địa bàn phường Bắc Nha Trang có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại cơ sở lưu trú mà đối tượng Omokeev Ulukbek ở, lực lượng công an phát hiện đối tượng sử dụng thị thực điện tử để nhập cảnh, có dấu hiệu khai không đúng sự thật để được cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Do vậy, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng về hành vi trên, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất khỏi nước ta.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
Xã hội

Đối tượng truy nã 'sa lưới' sau 31 năm lẩn trốn

Trong thời gian bị tạm giam chờ thi hành án, Lê Chí Quyền (Lâm Đồng) đã bỏ trốn và bị truy nã từ đó.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Lê Chí Quyền, sau 31 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác rà soát, thu thập thông tin, trinh sát phát hiện đối tượng Lê Chí Quyền (SN 1967, thường trú tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” theo Quyết định truy nã số 04/QĐTN ngày 18/9/1994 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jut (tỉnh Đắk Lắk cũ) đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang.

Xã hội

Hai nữ quái “sa lưới” sau nhiều năm trốn truy nã

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ thành công hai đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công 2 đối tượng bị truy nã.

Trước đó, qua quá trình điều tra, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tung tích, xác định lộ trình di chuyển của hai đối tượng truy nã là Trần Thị Cẩm Vân và Điêu Tùng, nên đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với Công an các địa phương triển khai truy bắt.

Xã hội

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Lâm Đồng

Với thủ đoạn huy động vốn vay đáo hạn, Lê Ngọc Trung (Lâm Đồng) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 11/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Trung (SN 1996, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Lê Ngọc Trung là nhân viên của ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần tiền để trả khoản vay đến thời hạn, sau khi trả xong sẽ làm thủ tục vay lại (đáo hạn), hồ sơ do Trung thụ lý.

