Đình chỉ điều tra vụ án cha nữ sinh bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

Cơ quan CSĐT đã đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi cơ quan báo chí thông tin về vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải.

Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan đến tiến độ điều tra vụ án “giết người”, xảy ra vào ngày 28/5, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, ngày 30/9, cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Hiện trường vụ việc. Ảnh chụp màn hình từ camera an ninh

Đối với vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân làm nữ sinh Trân tử vong, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện đang chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, theo đơn tố giác của gia đình em Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ căn cứ tính chất, mức độ, trách nhiệm, hành vi vi phạm của từng cá nhân để xem xét xử lý theo quy định.