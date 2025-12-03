Hà Nội

Xã hội

Hai cán bộ thuế nhận 4,3 tỷ ‘bỏ qua’ sai phạm cho doanh nghiệp thế nào?

Hai nữ cán bộ Thuế ở Bắc Ninh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Khánh Hoài

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, căn cứ kết quả điều tra xác định, ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H (Hợp Thịnh, Bắc Ninh). Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra 3.

cats.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H phải chi tiền thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm cho Công ty.

Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để bên Công ty H chi cho Đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua lỗi. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ nêu trên.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ Công ty H, trong đó 2 tỷ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.

Ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Bắc Ninh đã thi hành các Lệnh, Quyết định nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

