Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Năm 2024, Trung Quốc dẫn đầu phát thải khí nhà kính, phương Tây cắt giảm
Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.
Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.
Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.
FDI vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 55%, giải ngân 17 tỷ USD, cao nhất 5 năm nhờ Samsung, LG mở rộng sản xuất.
Gần 100 tấn vàng Nga về Hong Kong trong 7 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ, các tổ chức tài chính thu mua 35 tỷ USD vàng Nga từ 2022.
Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm mạnh, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản, do lãi suất vay cao ảnh hưởng thị trường.
Ba hãng hàng không Trung Quốc gồm China Southern, Air China, China Eastern lỗ hơn 1,2 tỷ USD nửa đầu năm do nhiên liệu tăng 30% và thiếu phòng hộ.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển gần 90 tấn vàng trị giá 12 tỷ USD về London để đảm bảo an toàn tài chính khi tình hình toàn cầu bất ổn.
Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.
Giá lúa tại An Giang xuống còn 5.900 đồng/kg, nông dân lãi thấp, nhiều hộ bỏ ruộng chuyển sang làm thuê trong khu công nghiệp.
Hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo Nghị định 68, trong khi đề xuất ngưỡng doanh thu 10 tỷ chờ Quốc hội thông qua vào tháng 10.
Kinh tế đêm TP.HCM thiếu sức hút khiến khách Tây chỉ vào quán bar sau 22 giờ. Chuyên gia du lịch đề xuất giữ chân khách qua đêm để tăng doanh thu.
Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.
FDI vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 55%, giải ngân 17 tỷ USD, cao nhất 5 năm nhờ Samsung, LG mở rộng sản xuất.
Gần 100 tấn vàng Nga về Hong Kong trong 7 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ, các tổ chức tài chính thu mua 35 tỷ USD vàng Nga từ 2022.
Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm mạnh, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản, do lãi suất vay cao ảnh hưởng thị trường.
Ba hãng hàng không Trung Quốc gồm China Southern, Air China, China Eastern lỗ hơn 1,2 tỷ USD nửa đầu năm do nhiên liệu tăng 30% và thiếu phòng hộ.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển gần 90 tấn vàng trị giá 12 tỷ USD về London để đảm bảo an toàn tài chính khi tình hình toàn cầu bất ổn.
Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.
Giá lúa tại An Giang xuống còn 5.900 đồng/kg, nông dân lãi thấp, nhiều hộ bỏ ruộng chuyển sang làm thuê trong khu công nghiệp.
Hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo Nghị định 68, trong khi đề xuất ngưỡng doanh thu 10 tỷ chờ Quốc hội thông qua vào tháng 10.
Kinh tế đêm TP.HCM thiếu sức hút khiến khách Tây chỉ vào quán bar sau 22 giờ. Chuyên gia du lịch đề xuất giữ chân khách qua đêm để tăng doanh thu.
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