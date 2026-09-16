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[VIDEO] Năm 2024, Trung Quốc dẫn đầu phát thải khí nhà kính, phương Tây cắt giảm

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[VIDEO] Năm 2024, Trung Quốc dẫn đầu phát thải khí nhà kính, phương Tây cắt giảm

Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát thải khí nhà kính #Trung Quốc #Châu Á #Châu Âu #Chính sách môi trường

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