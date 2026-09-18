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[VIDEO] Việt Nam lần đầu lọt top 10 tốc độ Internet nhanh nhất thế giới

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[VIDEO] Việt Nam lần đầu lọt top 10 tốc độ Internet nhanh nhất thế giới

Theo Ookla, tốc độ Internet di động Việt Nam tháng 7 đạt hơn 200 Mbps, lần đầu vào top 10 thế giới, mạng cố định đứng thứ 7.

Minh Quân - Hà Anh
#Tốc độ Internet Việt Nam #Xếp hạng Internet toàn cầu #Internet di động #Internet cố định #Ookla

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