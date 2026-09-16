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[VIDEO] Novaland bán 4 tài sản 11.200 tỷ đồng để trả nợ vẫn đối mặt áp lực tài chính

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[VIDEO] Novaland bán 4 tài sản 11.200 tỷ đồng để trả nợ vẫn đối mặt áp lực tài chính

Novaland bán 4 tài sản trị giá 11.200 tỷ đồng để giảm nợ, nhưng dư nợ vẫn gần 73.000 tỷ đồng, doanh nghiệp chạy đua với thời gian.

Minh Quân - Hà Anh
#Novaland #Tài sản doanh nghiệp #Nợ vay và trái phiếu #Chiến lược tài chính #Thanh khoản

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