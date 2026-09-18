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[VIDEO] TPHCM: Nhiều đại gia bất động sản nợ thuế hơn 11.200 tỷ đồng

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[VIDEO] TPHCM: Nhiều đại gia bất động sản nợ thuế hơn 11.200 tỷ đồng

Gần 3.000 doanh nghiệp và cá nhân tại TPHCM nợ thuế hơn 11.200 tỷ đồng, trong đó Vũng Tàu Paradise dẫn đầu với 2.200 tỷ.

Minh Quân - Hà Anh
#Nợ thuế #Doanh nghiệp bất động sản #TPHCM #Thuế doanh nghiệp #Vũng Tàu Paradise

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