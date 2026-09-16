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[VIDEO] Giá lúa giảm sâu tại An Giang, nông dân lãi chưa tới 2 triệu đồng mỗi công

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[VIDEO] Giá lúa giảm sâu tại An Giang, nông dân lãi chưa tới 2 triệu đồng mỗi công

Giá lúa tại An Giang xuống còn 5.900 đồng/kg, nông dân lãi thấp, nhiều hộ bỏ ruộng chuyển sang làm thuê trong khu công nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá lúa #An Giang #Nông nghiệp #Lợi nhuận nông dân #Chuyển đổi đất đai

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