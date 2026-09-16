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[VIDEO] Hàng không Việt phân hóa mạnh: Bamboo Airways còn 1 máy bay

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[VIDEO] Hàng không Việt phân hóa mạnh: Bamboo Airways còn 1 máy bay

Bamboo Airways giảm từ 22 xuống còn 1 máy bay, trong khi Vietjet và Vietnam Airlines chiếm gần 90% thị phần nội địa theo Cục Hàng không.

Minh Quân - Hà Anh
#Hàng không Việt Nam #Thị phần hàng không #Bamboo Airways #Vietjet #Vietnam Airlines

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